Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Инкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка
«Инкогнито» — российская группа из Санкт-Петербурга. Была образована Станиславом Шклярским в 2014 году. История. Название группы произошло от одноименной песни коллектива с их первого альбома «Волна». Группа Инкогнито решила порадовать своих поклонников первым за свою историю сборником лучших песен The Best, в который вошли два CD. Стас Шклярский:. «The Best - часть большого пути, который уже успела пройти группа, можно даже сказать - музыкальная эволюция Инкогнито. Здесь прекрасно слышно, как менялось звучание группы из года в год». Помимо визитных карточек, таких как Инкогнито, Бесконечность, Чистая вода, на диск также вошли ранее неизданные песни: Так откровенно, Бессимптомная любовь, Жажда (акустика). The Best - это музыкальный алфавит группы от Инкогнито до Бессимптомной любви.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
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