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Чиж & Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Чиж & Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка

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Чиж &amp; Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка - фото 1
Чиж &amp; Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка - фото 2
Чиж &amp; Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка - фото 3
Чиж &amp; Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка - фото 4
Чиж &amp; Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Полонез
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чиж &amp; Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка - фото 1
  • Чиж &amp; Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка - фото 2
  • Чиж &amp; Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка - фото 3
  • Чиж &amp; Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка - фото 4
  • Чиж &amp; Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чиж & Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Полонез
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Поезд, То Измена, То Засада, а) Невеста б) Домой (Жених), Космический Вальс, Крокодил (Скучная История), Полонез, Ехал Всю Ночь, На Двоих, Не Говорите Мне О Ней, Фея
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чиж & Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка

"Полонез" - переиздание четвертого студийного альбома группы Чиж & Co, выпущенный в 1996 году. Он включает композицию "Космический Вальс", написанную совместно с музыкантом Дмитрием Некрасовым (ex-Полковник И Однополчане). На обложке представлены куклы из собрания московского музея "Кукольный дом". Издание представлено на черном виниле. Чиж & Со - российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу Чиж. Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году. Хотя последующие альбомы Чигракова - сольные или совместные, в настоящее время коллектив Чиж & Со продолжает активно гастролировать.

Отзывы о товаре Чиж & Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Полонез
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Поезд, То Измена, То Засада, а) Невеста б) Домой (Жених), Космический Вальс, Крокодил (Скучная История), Полонез, Ехал Всю Ночь, На Двоих, Не Говорите Мне О Ней, Фея
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Полонез" - переиздание четвертого студийного альбома группы Чиж & Co, выпущенный в 1996 году. Он включает композицию "Космический Вальс", написанную совместно с музыкантом Дмитрием Некрасовым (ex-Полковник И Однополчане). На обложке представлены куклы из собрания московского музея "Кукольный дом". Издание представлено на черном виниле. Чиж & Со - российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу Чиж. Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году. Хотя последующие альбомы Чигракова - сольные или совместные, в настоящее время коллектив Чиж & Со продолжает активно гастролировать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Чиж & Сo - Полонез (4640004137065) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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