Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.10.2019
Исполнитель
BENT KNEE
Альбом (сингл)
YOU KNOW WHAT THEY MEAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
В наличии
Код товара: 387311
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2 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759805817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.10.2019
Исполнитель
BENT KNEE
Альбом (сингл)
YOU KNOW WHAT THEY MEAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Lansing
|A2
|Bone Rage
|A3
|Give Us The Gold
|A4
|Hold Me In
|A5
|Egg Replacer
|A6
|Cradle Of Rocks
|A7
|Lovell
|B1
|Lovemenot
|B2
|Bird Song
|B3
|Catch Light
|B4
|Garbage Shark
|B5
|Golden Hour
|B6
|It Happens
|CD-1
|Lansing
|1:22
|CD-2
|Bone Rage
|4:14
|CD-3
|Give Us The Gold
|3:51
|CD-4
|Hold Me In
|4:50
|CD-5
|Egg Replacer
|3:10
|CD-6
|Cradle Of Rocks
|4:00
|CD-7
|Lovell
|1:27
|CD-8
|Lovemenot
|5:10
|CD-9
|Bird Song
|2:56
|CD-10
|Catch Light
|4:39
|CD-11
|Garbage Shark
|5:38
|CD-12
|Golden Hour
|5:51
|CD-13
|It Happens
|5:05
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759805817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.10.2019
Исполнитель
BENT KNEE
Альбом (сингл)
YOU KNOW WHAT THEY MEAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Lansing
|A2
|Bone Rage
|A3
|Give Us The Gold
|A4
|Hold Me In
|A5
|Egg Replacer
|A6
|Cradle Of Rocks
|A7
|Lovell
|B1
|Lovemenot
|B2
|Bird Song
|B3
|Catch Light
|B4
|Garbage Shark
|B5
|Golden Hour
|B6
|It Happens
|CD-1
|Lansing
|1:22
|CD-2
|Bone Rage
|4:14
|CD-3
|Give Us The Gold
|3:51
|CD-4
|Hold Me In
|4:50
|CD-5
|Egg Replacer
|3:10
|CD-6
|Cradle Of Rocks
|4:00
|CD-7
|Lovell
|1:27
|CD-8
|Lovemenot
|5:10
|CD-9
|Bird Song
|2:56
|CD-10
|Catch Light
|4:39
|CD-11
|Garbage Shark
|5:38
|CD-12
|Golden Hour
|5:51
|CD-13
|It Happens
|5:05
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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