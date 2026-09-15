Pinguini Tattici Nucleari - Ahia! (EP) (coloured) (0194399538012) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
PINGUINI TATTICI NUCLEARI
Альбом (сингл)
Ahia!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
В наличии
Код товара: 647205
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2 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399538012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
PINGUINI TATTICI NUCLEARI
Альбом (сингл)
Ahia!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Scooby Doo, Scrivile Scemo, Bohemien, Pastello Bianco, La Storia Infinita, Giulia, Ahia!
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pinguini Tattici Nucleari - Ahia! (EP) (coloured) (0194399538012) виниловая пластинка
Ахия! - это альбом итальянской инди-рок группы Pinguini Tattici Nucleari. Он был выпущен 4 декабря 2020 года лейблом Sony Music Italy. Новая версия альбома на прозрачном виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399538012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
PINGUINI TATTICI NUCLEARI
Альбом (сингл)
Ahia!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Scooby Doo, Scrivile Scemo, Bohemien, Pastello Bianco, La Storia Infinita, Giulia, Ahia!
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Ахия! - это альбом итальянской инди-рок группы Pinguini Tattici Nucleari. Он был выпущен 4 декабря 2020 года лейблом Sony Music Italy. Новая версия альбома на прозрачном виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pinguini Tattici Nucleari - Ahia! (EP) (coloured) (0194399538012) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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