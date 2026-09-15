Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Круг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка
Сначала этот альбом был издан компаниями «Союз» и «Бекар records» на компакт-кассетах в 1994 году с номером SZMC 0222-94, с другим дизайном и было там двенадцать песен. Но так как Михаил Круг в один миг стал невероятно популярным, то на этой волне в 1995 альбом был переиздан на CD, куда было добавлено два трека. До этого Михаил Круг записал альбомы «Тверские улицы», «Катя» и под условным названием «Город детства» на студии «Тверь», но они популярности н имели и только «Жиган-лимон» сделал Михаила Круг известным. За выпуск аудиокассет «Жиган-лимон» шансонье ничего не получил от издателя, а вот за выход лазерных дисков с этим же альбомом его гонорар составил три тысячи долларов. Песня Кольщик писалась три года, и имела три разных варианта. Последний вариант на альбоме Жиган-лимон. Осенью 2014 года альбом Михаила Круга «Жиган-лимон» был издан на виниловой пластинке.
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Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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