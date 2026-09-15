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Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка

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Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - фото 1
Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - фото 2
Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - фото 3
Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - фото 4
Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - фото 5
Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Roy Woods
Альбом (сингл)
Waking at Dawn
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - фото 1
  • Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - фото 2
  • Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - фото 3
  • Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - фото 4
  • Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - фото 5
  • Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624882879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Roy Woods
Альбом (сингл)
Waking at Dawn
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Sonic Boom, You Love It, Gwan Big Up Urself, How I Feel, Down Girl, Switch, Got Me, Why, Menace, She Knows About Me, Instinct, Love You
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка

Впервые на физическом носителе выйдет Waking at Dawn - дебютный микстейп популярного канадского рэпера Дензела Спенсера, известного под сценическим псевдонимом Roy Wood$. Альбом первоначально был выпущен в цифровом виде в июле 2016 года. Лимитированное издание на яблочно-красном виниле.

Отзывы о товаре Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624882879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Roy Woods
Альбом (сингл)
Waking at Dawn
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Sonic Boom, You Love It, Gwan Big Up Urself, How I Feel, Down Girl, Switch, Got Me, Why, Menace, She Knows About Me, Instinct, Love You
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Впервые на физическом носителе выйдет Waking at Dawn - дебютный микстейп популярного канадского рэпера Дензела Спенсера, известного под сценическим псевдонимом Roy Wood$. Альбом первоначально был выпущен в цифровом виде в июле 2016 года. Лимитированное издание на яблочно-красном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roy Woods - Waking At Dawn (coloured) (0093624882879) виниловая пластинка - стоимость товара 2540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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