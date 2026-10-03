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Sinfonietta Cracovia & Jurek Dybal - Penderecki: Sinfoniettas No.2 & 3 (0194397965216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sinfonietta Cracovia & Jurek Dybal - Penderecki: Sinfoniettas No.2 & 3 (0194397965216) виниловая пластинка

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Sinfonietta Cracovia &amp; Jurek Dybal - Penderecki: Sinfoniettas No.2 &amp; 3 (0194397965216) виниловая пластинка - фото 1
Sinfonietta Cracovia &amp; Jurek Dybal - Penderecki: Sinfoniettas No.2 &amp; 3 (0194397965216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sinfonietta Cracovia, Jurek Dybal
Альбом (сингл)
Pendereckis sinfonietta(s)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sinfonietta Cracovia &amp; Jurek Dybal - Penderecki: Sinfoniettas No.2 &amp; 3 (0194397965216) виниловая пластинка - фото 1
  • Sinfonietta Cracovia &amp; Jurek Dybal - Penderecki: Sinfoniettas No.2 &amp; 3 (0194397965216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424571
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sinfonietta Cracovia & Jurek Dybal - Penderecki: Sinfoniettas No.2 & 3 (0194397965216) виниловая пластинка
2 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194397965216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sinfonietta Cracovia, Jurek Dybal
Альбом (сингл)
Pendereckis sinfonietta(s)
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Agnus Dei From The Polish Requiem, Sinfonietta No. 2 Per Clarinetto Ed Archi, Aria From Three Pieces In Old Style, Sinfonietta No. 3 Of An Unwritten Diary
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sinfonietta Cracovia & Jurek Dybal - Penderecki: Sinfoniettas No.2 & 3 (0194397965216) виниловая пластинка

Произведения знаменитого польского композитора Кшиштофа Пендерецкого в исполнении ансамбля Sinfonietta Cracovia.. Шедевры всемирно известного композитора современной классической музыки Кшиштофа Пендерецкого. Первый альбом после смерти музыканта в этом году. Символическое прощальное издание. Записано с 28 по 31 августа 2018 года в Европейском музыкальном центре Кшиштофа Пендерецкого в Луславицах, Польша.

Отзывы о товаре Sinfonietta Cracovia & Jurek Dybal - Penderecki: Sinfoniettas No.2 & 3 (0194397965216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194397965216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sinfonietta Cracovia, Jurek Dybal
Альбом (сингл)
Pendereckis sinfonietta(s)
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Agnus Dei From The Polish Requiem, Sinfonietta No. 2 Per Clarinetto Ed Archi, Aria From Three Pieces In Old Style, Sinfonietta No. 3 Of An Unwritten Diary
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Произведения знаменитого польского композитора Кшиштофа Пендерецкого в исполнении ансамбля Sinfonietta Cracovia.. Шедевры всемирно известного композитора современной классической музыки Кшиштофа Пендерецкого. Первый альбом после смерти музыканта в этом году. Символическое прощальное издание. Записано с 28 по 31 августа 2018 года в Европейском музыкальном центре Кшиштофа Пендерецкого в Луславицах, Польша.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sinfonietta Cracovia & Jurek Dybal - Penderecki: Sinfoniettas No.2 & 3 (0194397965216) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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