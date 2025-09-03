Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка
Альбом В Руках Великана группы Пикник является одним из наиболее известных и влиятельных произведений в истории российской рок-музыки. Он был выпущен в 1992 году и сразу же завоевал большую популярность у слушателей. Этот альбом характеризуется глубокими лирическими текстами и мелодичной музыкой, что сделало его знаковым произведением для многих поклонников рока и альтернативной музыки. Группа Пикник воплотила в этом альбоме свою уникальную музыкальную визию и стиль, который стал их неповторимой маркой. Альбом включает в себя такие хиты, как У шамана три руки, Иероглиф и Африка, которые стали классикой российской рок-сцены. Тексты песен полны философских и поэтических образов, что придает альбому глубокий смысл и вызывает размышления у слушателей. В Руках Великана также привлек внимание своей нестандартной обложкой, созданной художником Игорем Ярцевым, которая стала хорошо узнаваемой иконой в мире российской музыки. Этот альбом остается важным произведением как для группы Пикник, так и для российской музыкальной сцены в целом. Он продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов и слушателей и олицетворяет собой дух творчества и искусства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Пикник
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Пикник
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакован. Альбом отличный. Звучит классно.
Отзывы о товаре Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакован. Альбом отличный. Звучит классно.