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Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
В руках великана
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка
2 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
В руках великана
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Счастливчик, В Руках Великана, Лиловый Корсет, Сияние, Такая Их Карма, Разноцветные Ленты, Фильм Окончен, Душа Самурая - Меч, Где Душа Летает., Эпизод № 10, Grand Finale
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка

Альбом В Руках Великана группы Пикник является одним из наиболее известных и влиятельных произведений в истории российской рок-музыки. Он был выпущен в 1992 году и сразу же завоевал большую популярность у слушателей. Этот альбом характеризуется глубокими лирическими текстами и мелодичной музыкой, что сделало его знаковым произведением для многих поклонников рока и альтернативной музыки. Группа Пикник воплотила в этом альбоме свою уникальную музыкальную визию и стиль, который стал их неповторимой маркой. Альбом включает в себя такие хиты, как У шамана три руки, Иероглиф и Африка, которые стали классикой российской рок-сцены. Тексты песен полны философских и поэтических образов, что придает альбому глубокий смысл и вызывает размышления у слушателей. В Руках Великана также привлек внимание своей нестандартной обложкой, созданной художником Игорем Ярцевым, которая стала хорошо узнаваемой иконой в мире российской музыки. Этот альбом остается важным произведением как для группы Пикник, так и для российской музыкальной сцены в целом. Он продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов и слушателей и олицетворяет собой дух творчества и искусства.



Теги товара: Русский рок, Пикник

Отзывы о товаре Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован. Альбом отличный. Звучит классно.



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
В руках великана
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Счастливчик, В Руках Великана, Лиловый Корсет, Сияние, Такая Их Карма, Разноцветные Ленты, Фильм Окончен, Душа Самурая - Меч, Где Душа Летает., Эпизод № 10, Grand Finale
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом В Руках Великана группы Пикник является одним из наиболее известных и влиятельных произведений в истории российской рок-музыки. Он был выпущен в 1992 году и сразу же завоевал большую популярность у слушателей. Этот альбом характеризуется глубокими лирическими текстами и мелодичной музыкой, что сделало его знаковым произведением для многих поклонников рока и альтернативной музыки. Группа Пикник воплотила в этом альбоме свою уникальную музыкальную визию и стиль, который стал их неповторимой маркой. Альбом включает в себя такие хиты, как У шамана три руки, Иероглиф и Африка, которые стали классикой российской рок-сцены. Тексты песен полны философских и поэтических образов, что придает альбому глубокий смысл и вызывает размышления у слушателей. В Руках Великана также привлек внимание своей нестандартной обложкой, созданной художником Игорем Ярцевым, которая стала хорошо узнаваемой иконой в мире российской музыки. Этот альбом остается важным произведением как для группы Пикник, так и для российской музыкальной сцены в целом. Он продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов и слушателей и олицетворяет собой дух творчества и искусства.


Теги товара: Русский рок, Пикник
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован. Альбом отличный. Звучит классно.


Купить Пикник - В Руках Великана (Blue) (4680068805968) виниловая пластинка - по цене 2490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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