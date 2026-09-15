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Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка

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Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка - фото 1
Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка - фото 2
Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка - фото 3
Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка - фото 4
Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mungo Jerry
Альбом (сингл)
In The Summertime... Best Of
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка - фото 1
  • Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка - фото 2
  • Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка - фото 3
  • Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка - фото 4
  • Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642629
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0090204695836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mungo Jerry
Альбом (сингл)
In The Summertime... Best Of
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
In The Summertime, Lady Rose, Open Up, Sugar Mama, We're O.K., You Don't Have To Be In The Army To Fight In The War, Wild Love, Baby Jump, Alright, Alright, Alright, Long Legged Woman Dressed In Black, Put A Little Love In Your Letter, Just Can't Say Goodbye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In The Summertime, Lady Rose, Open Up, Sugar Mama, We're O.K., You Don't Have To Be In The Army To Fight In The War, Wild Love, Baby Jump, Alright, Alright, Alright, Long Legged Woman Dressed In Black, Put A Little Love In Your Letter, Just Can't Say Goodbye

Отзывы о товаре Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0090204695836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mungo Jerry
Альбом (сингл)
In The Summertime... Best Of
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
In The Summertime, Lady Rose, Open Up, Sugar Mama, We're O.K., You Don't Have To Be In The Army To Fight In The War, Wild Love, Baby Jump, Alright, Alright, Alright, Long Legged Woman Dressed In Black, Put A Little Love In Your Letter, Just Can't Say Goodbye
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In The Summertime, Lady Rose, Open Up, Sugar Mama, We're O.K., You Don't Have To Be In The Army To Fight In The War, Wild Love, Baby Jump, Alright, Alright, Alright, Long Legged Woman Dressed In Black, Put A Little Love In Your Letter, Just Can't Say Goodbye
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2380 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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