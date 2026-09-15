0090204688302, OST, Star Trek: Deep Space Nine (Dennis McCarthy) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
В наличии
Код товара: 642665
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 380 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0090204688302, OST, Star Trek: Deep Space Nine (Dennis McCarthy) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Main Title, Wolf 359, The Enterprise Departs / A Home, Trashed And Thrashed, Bajor / Jake / Saying Goodbye, Cucumbers In Space, Personality, Into The Wormhole, Time Stood Still, Searching For Relatives, Painful Memories, Passage Terminated, Back To The Saratoga / What Shieldsx, Reconciliation, The Sisko Kid, A Beginning, Main Title (Single Version)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Main Title, Wolf 359, The Enterprise Departs / A Home, Trashed And Thrashed, Bajor / Jake / Saying Goodbye, Cucumbers In Space, Personality, Into The Wormhole, Time Stood Still, Searching For Relatives, Painful Memories, Passage Terminated, Back To The Saratoga / What Shieldsx, Reconciliation, The Sisko Kid, A Beginning, Main Title (Single Version)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0090204688302, OST, Star Trek: Deep Space Nine (Dennis McCarthy) виниловая пластинка – стоимость товара 2380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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