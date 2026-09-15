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Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка

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Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 1
Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 2
Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 3
Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 4
Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 5
Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 6
Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 7
Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neil Young, The Santa Monica Flyers
Альбом (сингл)
1973)
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 1
  • Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 2
  • Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 3
  • Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 4
  • Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 5
  • Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 6
  • Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 7
  • Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647410
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Shakey Pictures Ins
Barcode
[0093624885047]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neil Young, The Santa Monica Flyers
Альбом (сингл)
1973)
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tonights The Night, Mellow My Mind, World On A String, Speakin Out, Albuquerque, Mama, Roll Another Number (For The Road), Tired Eyes, Tonights The Night - Part II, Flying On The Ground Is Wrong, Human Highway, Helpless, Dont Be Denied, Cowgirl In The Sand
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tonights The Night, Mellow My Mind, World On A String, Speakin Out, Albuquerque, Mama, Roll Another Number (For The Road), Tired Eyes, Tonights The Night - Part II, Flying On The Ground Is Wrong, Human Highway, Helpless, Dont Be Denied, Cowgirl In The Sand

Отзывы о товаре Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Shakey Pictures Ins
Barcode
[0093624885047]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neil Young, The Santa Monica Flyers
Альбом (сингл)
1973)
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tonights The Night, Mellow My Mind, World On A String, Speakin Out, Albuquerque, Mama, Roll Another Number (For The Road), Tired Eyes, Tonights The Night - Part II, Flying On The Ground Is Wrong, Human Highway, Helpless, Dont Be Denied, Cowgirl In The Sand
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tonights The Night, Mellow My Mind, World On A String, Speakin Out, Albuquerque, Mama, Roll Another Number (For The Road), Tired Eyes, Tonights The Night - Part II, Flying On The Ground Is Wrong, Human Highway, Helpless, Dont Be Denied, Cowgirl In The Sand
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Neil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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