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0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) виниловая пластинка

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0090204639861, Виниловая пластинка OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) - фото 1
0090204639861, Виниловая пластинка OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) - фото 2
0090204639861, Виниловая пластинка OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) - фото 3
0090204639861, Виниловая пластинка OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0090204639861, Виниловая пластинка OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) - фото 1
  • 0090204639861, Виниловая пластинка OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) - фото 2
  • 0090204639861, Виниловая пластинка OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) - фото 3
  • 0090204639861, Виниловая пластинка OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642664
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Main Title, Trailer, Main Viewing Screen, Vulcan Fanfare / Prying, Star Trek: The Next Generation - Main Title, Star Trek: The Next Generation - End Credit, Stardate, Theme From Star Trek - Deep Space Nine (Single Version), Cucumbers In Space, Stratos Torture Ray Bombardment, Star Trek: The Wrath Of Khan - Main Title, Battle In The Muntera Nebula, Captain Borg, Warposity, Kirk Does It Again, Passage Terminated (Love Theme From Star Trek: Deep Space Nine), Star Trek: The Wrath Of Khan - Epilogue / End Title

Отзывы о товаре 0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Main Title, Trailer, Main Viewing Screen, Vulcan Fanfare / Prying, Star Trek: The Next Generation - Main Title, Star Trek: The Next Generation - End Credit, Stardate, Theme From Star Trek - Deep Space Nine (Single Version), Cucumbers In Space, Stratos Torture Ray Bombardment, Star Trek: The Wrath Of Khan - Main Title, Battle In The Muntera Nebula, Captain Borg, Warposity, Kirk Does It Again, Passage Terminated (Love Theme From Star Trek: Deep Space Nine), Star Trek: The Wrath Of Khan - Epilogue / End Title
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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