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Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка

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Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка - фото 1
Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка - фото 2
Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Radiorama
Альбом (сингл)
The Legend
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка - фото 1
  • Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка - фото 2
  • Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642776
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0194111012240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Radiorama
Альбом (сингл)
The Legend
Жанр
Диско
Трек-лист
Heartbreaker, I Don't Wanna Lose You, Bad Girls, My Chery, All Your Love, Manitu, ABCD, Radiorama Sing "The Beatles", Hey Jude, Get Back, Back In The USSR, I Want To Hold Your Hand, Obladi Oblada, I Saw Her Standing There, Hello Goodbye, Yesterday, Fire, Bye Bye Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreaker, I Don't Wanna Lose You, Bad Girls, My Chery, All Your Love, Manitu, ABCD, Radiorama Sing "The Beatles", Hey Jude, Get Back, Back In The USSR, I Want To Hold Your Hand, Obladi Oblada, I Saw Her Standing There, Hello Goodbye, Yesterday, Fire, Bye Bye Baby

Отзывы о товаре Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0194111012240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Radiorama
Альбом (сингл)
The Legend
Жанр
Диско
Трек-лист
Heartbreaker, I Don't Wanna Lose You, Bad Girls, My Chery, All Your Love, Manitu, ABCD, Radiorama Sing "The Beatles", Hey Jude, Get Back, Back In The USSR, I Want To Hold Your Hand, Obladi Oblada, I Saw Her Standing There, Hello Goodbye, Yesterday, Fire, Bye Bye Baby
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreaker, I Don't Wanna Lose You, Bad Girls, My Chery, All Your Love, Manitu, ABCD, Radiorama Sing "The Beatles", Hey Jude, Get Back, Back In The USSR, I Want To Hold Your Hand, Obladi Oblada, I Saw Her Standing There, Hello Goodbye, Yesterday, Fire, Bye Bye Baby
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Radiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка - по цене 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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