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Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка

4 Отзывы
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Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка - фото 1
Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка - фото 2
Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка - фото 3
Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка - фото 4
Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
FANCY
Альбом (сингл)
SUPER HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка - фото 1
  • Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка - фото 2
  • Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка - фото 3
  • Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка - фото 4
  • Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696017
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
FANCY
Альбом (сингл)
SUPER HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Flames Of Love, Angel Eyes, Spy In The Night, Feedback, Feedback, Pure Love Long Way To Paradise, Save The Moment, China Blue, After Midnight, Running Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка

Новый виниловый сборник хитов немецкого певца Fancy, исполняющего песни в стилях итало-диско и евродиско. По музыкальным меркам звезда Fancy взошла на небосклон довольно поздно: в 1984 году в возрасте 38 лет Манфред Алоиз Зегит выпускает Slice Me Nice, имевшую оглушительный успех. После этого Fancy выпускает целую очередь породистых поп-хитов. Chinese Eyes, Bolero, Lady Of Ice, Colder Than Ice, Get Lost Tonight, Flames Of Love - вот лишь некоторые треки, вознесшие Fancy на музыкальный Олимп. Также Fancy известен как ремикс-артист (например, его перу принадлежит идеальная переработка Mind Is The Magic Майкла Джексона). На его счету - бессчетное число попаданий в первую десятку чартов Европы, звание рекордсмена книги Гиннесса (2016 год: музыкальное выступление на самой большой высоте - планка, покорившаяся Fancy в 70 лет) и плодотворная работа с большим числом благотворительных организаций.

Отзывы о товаре Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка кривовата! Винил тихий. Звук качественный. Внутренний конверт с антистатиком. В остальном норм...
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Конверт, винил качественно. Запись низкий уровень, высокие частоты гуляют, плохая копия с оригинала! За такие деньги пойдёт, не переплачивайте!
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всем любителям пластокрутов рекомендую к покупке качество диска и упаковки на высоте
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
качество записи, доставка , упаковка все на отлично. подборка песен не лучшая (на мой взгляд) а в остальном на 5 звёзд.



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
FANCY
Альбом (сингл)
SUPER HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Flames Of Love, Angel Eyes, Spy In The Night, Feedback, Feedback, Pure Love Long Way To Paradise, Save The Moment, China Blue, After Midnight, Running Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Новый виниловый сборник хитов немецкого певца Fancy, исполняющего песни в стилях итало-диско и евродиско. По музыкальным меркам звезда Fancy взошла на небосклон довольно поздно: в 1984 году в возрасте 38 лет Манфред Алоиз Зегит выпускает Slice Me Nice, имевшую оглушительный успех. После этого Fancy выпускает целую очередь породистых поп-хитов. Chinese Eyes, Bolero, Lady Of Ice, Colder Than Ice, Get Lost Tonight, Flames Of Love - вот лишь некоторые треки, вознесшие Fancy на музыкальный Олимп. Также Fancy известен как ремикс-артист (например, его перу принадлежит идеальная переработка Mind Is The Magic Майкла Джексона). На его счету - бессчетное число попаданий в первую десятку чартов Европы, звание рекордсмена книги Гиннесса (2016 год: музыкальное выступление на самой большой высоте - планка, покорившаяся Fancy в 70 лет) и плодотворная работа с большим числом благотворительных организаций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка кривовата! Винил тихий. Звук качественный. Внутренний конверт с антистатиком. В остальном норм...
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Конверт, винил качественно. Запись низкий уровень, высокие частоты гуляют, плохая копия с оригинала! За такие деньги пойдёт, не переплачивайте!
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всем любителям пластокрутов рекомендую к покупке качество диска и упаковки на высоте
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
качество записи, доставка , упаковка все на отлично. подборка песен не лучшая (на мой взгляд) а в остальном на 5 звёзд.


Купить Fancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка - по цене 2270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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