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Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка

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Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка - фото 1
Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка - фото 2
Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка - фото 3
Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
deluxe
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка - фото 1
  • Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка - фото 2
  • Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка - фото 3
  • Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98625
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка
2 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751271616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Трек-лист
Silent Night, All I Want For Christmas Is You, O Holy Night, Christmas (Baby Please Come Home), Miss You Most (At Christmas Time), Joy To The World, Jesus Born On This Day, Santa Claus Is Comin' To Town, Hark! The Herald Angels, Jesus Oh What A Wonderful, God Rest Ye Merry, Gentlemen
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка

Track List

A1Silent Night3:41
A2All I Want For Christmas Is You4:01
A3O Holy Night4:27
A4Christmas (Baby Please Come Home)2:35
A5Miss You Most (At Christmas Time)4:33
B1Joy To The World4:20
B2Jesus Born On This Day3:43
B3Santa Claus Is Comin' To Town3:24
B4Hark! The Herald Angels Sing/Gloria (In Excelsis Deo)3:01
B5Jesus Oh What A Wonderful Child4:29
B6God Rest Ye Merry Gentlemen1:18

Отзывы о товаре Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751271616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Трек-лист
Silent Night, All I Want For Christmas Is You, O Holy Night, Christmas (Baby Please Come Home), Miss You Most (At Christmas Time), Joy To The World, Jesus Born On This Day, Santa Claus Is Comin' To Town, Hark! The Herald Angels, Jesus Oh What A Wonderful, God Rest Ye Merry, Gentlemen
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Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Silent Night3:41
A2All I Want For Christmas Is You4:01
A3O Holy Night4:27
A4Christmas (Baby Please Come Home)2:35
A5Miss You Most (At Christmas Time)4:33
B1Joy To The World4:20
B2Jesus Born On This Day3:43
B3Santa Claus Is Comin' To Town3:24
B4Hark! The Herald Angels Sing/Gloria (In Excelsis Deo)3:01
B5Jesus Oh What A Wonderful Child4:29
B6God Rest Ye Merry Gentlemen1:18
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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