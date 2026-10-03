Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
deluxe
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
В наличии
Код товара: 98625
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751271616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Трек-лист
Silent Night, All I Want For Christmas Is You, O Holy Night, Christmas (Baby Please Come Home), Miss You Most (At Christmas Time), Joy To The World, Jesus Born On This Day, Santa Claus Is Comin' To Town, Hark! The Herald Angels, Jesus Oh What A Wonderful, God Rest Ye Merry, Gentlemen
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Silent Night
|3:41
|A2
|All I Want For Christmas Is You
|4:01
|A3
|O Holy Night
|4:27
|A4
|Christmas (Baby Please Come Home)
|2:35
|A5
|Miss You Most (At Christmas Time)
|4:33
|B1
|Joy To The World
|4:20
|B2
|Jesus Born On This Day
|3:43
|B3
|Santa Claus Is Comin' To Town
|3:24
|B4
|Hark! The Herald Angels Sing/Gloria (In Excelsis Deo)
|3:01
|B5
|Jesus Oh What A Wonderful Child
|4:29
|B6
|God Rest Ye Merry Gentlemen
|1:18
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751271616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Трек-лист
Silent Night, All I Want For Christmas Is You, O Holy Night, Christmas (Baby Please Come Home), Miss You Most (At Christmas Time), Joy To The World, Jesus Born On This Day, Santa Claus Is Comin' To Town, Hark! The Herald Angels, Jesus Oh What A Wonderful, God Rest Ye Merry, Gentlemen
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Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Silent Night
|3:41
|A2
|All I Want For Christmas Is You
|4:01
|A3
|O Holy Night
|4:27
|A4
|Christmas (Baby Please Come Home)
|2:35
|A5
|Miss You Most (At Christmas Time)
|4:33
|B1
|Joy To The World
|4:20
|B2
|Jesus Born On This Day
|3:43
|B3
|Santa Claus Is Comin' To Town
|3:24
|B4
|Hark! The Herald Angels Sing/Gloria (In Excelsis Deo)
|3:01
|B5
|Jesus Oh What A Wonderful Child
|4:29
|B6
|God Rest Ye Merry Gentlemen
|1:18
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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