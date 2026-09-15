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Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка

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Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 1
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 2
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 3
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 4
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 5
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 6
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 7
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 8
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 9
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 10
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 11
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 12
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
DESERTED FEAR
Альбом (сингл)
Doomsday
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 1
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 2
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 3
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 4
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 5
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 6
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 7
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 8
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 9
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 10
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 11
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 12
  • Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647146
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399679319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
DESERTED FEAR
Альбом (сингл)
Doomsday
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Intro, Part Of The End, Idols Of Triumph, Follow The Light That Blinds, Fall From Grace, At Its End, Reborn Paradise, The One Desire, Call Of Emptiness, Voices Of Fire, Doomsday
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка

Альбом немецкого дэт-метал коллектива Deserted Fear, Doomsday.. Тюрингенское мелодик-дэт-метал трио DESERTED FEAR выпустит свой новый полноформатный альбом «Doomsday» 4 марта 2022 года. Поклонники предыдущего релиза «Drowned By Humanity», вошедшего в топ-20 официальных немецких альбомных чартов, могут по праву ожидайте желанного адского мелодичного дэт-метала, известного нам по DESERTED FEAR. Альбом будет доступен в двух лимитированных издания - на CD в диджипаке и на виниле в гейтфолде. Диджипак включает два бонус-трека «Funeral Of The Earth» и кавер на песню In Flames под названием «Artifacts Of The Black Rain», которая известна как абсолютная классика на сцене мелодичного дэт-метала. ТАкже это издание поставляется со специальным пивным ковриком DESERTED FEAR. В гейтфолд войдет плакат формата А2 с удивительной обложкой, выполненный Рио Кризма из Cygnuslab Studio, Индонезия.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399679319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
DESERTED FEAR
Альбом (сингл)
Doomsday
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Intro, Part Of The End, Idols Of Triumph, Follow The Light That Blinds, Fall From Grace, At Its End, Reborn Paradise, The One Desire, Call Of Emptiness, Voices Of Fire, Doomsday
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Альбом немецкого дэт-метал коллектива Deserted Fear, Doomsday.. Тюрингенское мелодик-дэт-метал трио DESERTED FEAR выпустит свой новый полноформатный альбом «Doomsday» 4 марта 2022 года. Поклонники предыдущего релиза «Drowned By Humanity», вошедшего в топ-20 официальных немецких альбомных чартов, могут по праву ожидайте желанного адского мелодичного дэт-метала, известного нам по DESERTED FEAR. Альбом будет доступен в двух лимитированных издания - на CD в диджипаке и на виниле в гейтфолде. Диджипак включает два бонус-трека «Funeral Of The Earth» и кавер на песню In Flames под названием «Artifacts Of The Black Rain», которая известна как абсолютная классика на сцене мелодичного дэт-метала. ТАкже это издание поставляется со специальным пивным ковриком DESERTED FEAR. В гейтфолд войдет плакат формата А2 с удивительной обложкой, выполненный Рио Кризма из Cygnuslab Studio, Индонезия.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка - стоимость товара 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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