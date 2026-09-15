Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка
Дебютный полноформатный альбом американского инди-фолк исполнителя Бристона Марони. Продюсером грядущего альбома выступил Джон Конглтон (St. Vincent, Angel Olsen). Помимо него, Марони также написал песни при создании Sunflower в соавторстве с Энди Халлом из Manchester Orchestra и уважаемым автором песен Дэном Уилсоном (Леон Бриджес, Адель, The Chicks). Альбом, записанный в период с лета 2019 года по начало 2020 года в Лос-Анджелесе, стал кульминацией последнего десятилетия жизни 23-летнего юноши. Марони делится: «Примириться с полным пониманием того, кто я, черт возьми, было самым трудным, что мне когда-либо приходилось делать. Это также единственное, что позволило мне полностью испытать настоящую радость в моей жизни. Иногда эмоциональное восприятие, как у меня, мешает мне понять вещи логически, как это делают другие люди, без особых усилий. Это позволило мне увидеть столько красоты, а временами заставило меня чувствовать себя таким далеким от реальности». «Sunflower» - это моя попытка записать все те моменты, пугающие и безмятежные. Времена, когда я чувствовал связь с людьми и миром, времена, которые я любил, времена, когда я чувствовал отчаяние, времена, когда я был уверен, что никогда не пойму, и когда я был неправ. Я так благодарен за возможность позволить любому, кто прикоснется к этому альбому, слушать и знать, что я чертовски люблю жизнь, к во всех ее проявлениях. Я надеюсь, что альбом сможет стать другом для всех, кто чувствует то же самое!».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитJohn Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Y...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитMaria Callas - Casta Diva (V7) (coloured) (5054197003936) винило...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитJake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитManic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954813) ...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитSpirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитDeserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитPrimal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитGrouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитSheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) вин...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитCandi Staton - Trouble, Heartaches And Sadness (0190295309855) в...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитMajid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитForenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинк...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка