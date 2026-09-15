Описание товара Briston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая пластинка

Дебютный полноформатный альбом американского инди-фолк исполнителя Бристона Марони. Продюсером грядущего альбома выступил Джон Конглтон (St. Vincent, Angel Olsen). Помимо него, Марони также написал песни при создании Sunflower в соавторстве с Энди Халлом из Manchester Orchestra и уважаемым автором песен Дэном Уилсоном (Леон Бриджес, Адель, The Chicks). Альбом, записанный в период с лета 2019 года по начало 2020 года в Лос-Анджелесе, стал кульминацией последнего десятилетия жизни 23-летнего юноши. Марони делится: «Примириться с полным пониманием того, кто я, черт возьми, было самым трудным, что мне когда-либо приходилось делать. Это также единственное, что позволило мне полностью испытать настоящую радость в моей жизни. Иногда эмоциональное восприятие, как у меня, мешает мне понять вещи логически, как это делают другие люди, без особых усилий. Это позволило мне увидеть столько красоты, а временами заставило меня чувствовать себя таким далеким от реальности». «Sunflower» - это моя попытка записать все те моменты, пугающие и безмятежные. Времена, когда я чувствовал связь с людьми и миром, времена, которые я любил, времена, когда я чувствовал отчаяние, времена, когда я был уверен, что никогда не пойму, и когда я был неправ. Я так благодарен за возможность позволить любому, кто прикоснется к этому альбому, слушать и знать, что я чертовски люблю жизнь, к во всех ее проявлениях. Я надеюсь, что альбом сможет стать другом для всех, кто чувствует то же самое!».