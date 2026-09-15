John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Eliot Gardiner - Purcell: Music For The Queen Mary - Come Ye Sons Of Arts (0190296685040) виниловая пластинка
Переиздание на 180-граммовом виниле альбома PURCELL: MUSIC FOR THE QUEEN MARY знаменитого британского дирижера Джона Элиота Гардинера. Мишель Гарсен, известный художественный руководитель Erato с 1953 года, был первым, кто предложил сэру Джону Элиоту Гардинеру пространство для самовыражения. Они начали период плодотворного сотрудничества в 1975 году и вместе записали первый альбом в феврале 1976 года. Посвященный Генри Перселлу и озаглавленный «Music for Queen Mary», сегодня этот альбом считается легендарным. На этой записи Гардинер демонстрирует ослепительную тонкость баланса и легкость прикосновения. Легендарная пластинка наконец-то будет переиздана на 180-граммовом виниле!. Гардинер — один из самых популярных дирижеров в репертуаре барокко, и переиздание этого LP на виниле также является данью уважения его выдающейся артистической и звукозаписывающей карьере.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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