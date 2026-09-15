Candi Staton - Trouble, Heartaches And Sadness (0190295309855) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Candi Staton
Альбом (сингл)
Trouble, Heartaches And Sadness
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
В наличии
Код товара: 500927
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Загружаем...
2 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295309855]
Исполнитель
Candi Staton
Альбом (сингл)
Trouble, Heartaches And Sadness
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Candi Staton - Trouble, Heartaches And Sadness (0190295309855) виниловая пластинка
Candi Staton - Trouble, Heartaches And Sadness (0190295309855) виниловая пластинка
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Теги товара: Соул
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295309855]
Исполнитель
Candi Staton
Альбом (сингл)
Trouble, Heartaches And Sadness
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Candi Staton - Trouble, Heartaches And Sadness (0190295309855) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Candi Staton - Trouble, Heartaches And Sadness (0190295309855) виниловая пластинка - стоимость товара 2140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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