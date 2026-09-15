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Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка

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Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - фото 1
Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - фото 2
Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - фото 3
Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - фото 4
Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - фото 5
Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Majid Jordan
Альбом (сингл)
Majid Jordan
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - фото 1
  • Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - фото 2
  • Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - фото 3
  • Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - фото 4
  • Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - фото 5
  • Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647374
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624882855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Majid Jordan
Альбом (сингл)
Majid Jordan
Жанр
House
Трек-лист
Learn From Each Other, Make It Work, My Love Featuring – Drake, Small Talk, Pacifico, Shake Shake Shake, Love Is Always There, Warm, Something About You, Day And Night, King City, Every Step Every Way
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка

Посвященное пятилетию альбома, переиздание на прозрачном синем виниле дебютного одноименного лонгплея канадского R&B дуэта Majid Jordan, выпущенного первоначально в 2016 году. Лимитированное издание, эксклюзивно для Record Store Day 2021.

Отзывы о товаре Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624882855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Majid Jordan
Альбом (сингл)
Majid Jordan
Жанр
House
Трек-лист
Learn From Each Other, Make It Work, My Love Featuring – Drake, Small Talk, Pacifico, Shake Shake Shake, Love Is Always There, Warm, Something About You, Day And Night, King City, Every Step Every Way
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Посвященное пятилетию альбома, переиздание на прозрачном синем виниле дебютного одноименного лонгплея канадского R&B дуэта Majid Jordan, выпущенного первоначально в 2016 году. Лимитированное издание, эксклюзивно для Record Store Day 2021.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Majid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая пластинка - по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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