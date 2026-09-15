Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка
Rhino выпускает серию лимитированных переизданий на цветном виниле альбомов знаменитых темнокожих исполнителей, под общим названием Black History Month. Классические альбомы от Рэя Чарльза, Ареты Франклин, Донни Хатауэя, Lil’ Kim, Кёртиса Мейфилда и других будут выпускаться ограниченным тиражом на цветном виниле каждую пятницу месяца, начиная с 5 февраля 2021 года. Sheila E. ?– In The Glamorous Life (синий винил). Спродюсированный Принсом, это один из лучших альбомов, выпущенных the Purple One в своей империи фанк-рока в Миннеаполисе в 80-х годах. Альбом, получивший 3 номинации на премию MTV и 2 номинации на Грэмми, включает заглавный хит-сингл и «The Belle of St. Mark» (две сочиненные Принсом классики), и это еще одна возможность отметить более глубокие ткани пурпурного лоскутного одеяла, которое Принц расстелил на поп-сцене 80-х.
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Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Отзывы о товаре Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка