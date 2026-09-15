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Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка

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Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка - фото 1
Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка - фото 2
Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка - фото 3
Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка - фото 4
Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sheila E.
Альбом (сингл)
In The Glamorous Life
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка - фото 1
  • Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка - фото 2
  • Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка - фото 3
  • Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка - фото 4
  • Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500897
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sheila E.
Альбом (сингл)
In The Glamorous Life
Жанр
Soul
Трек-лист
The Belle Of St. Mark, Shortberry Strawcake, Noon Rendezvous, Oliver's House, Next Time Wipe The Lipstick Off Your Collar, The Glamorous Life
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Rhino Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка

Rhino выпускает серию лимитированных переизданий на цветном виниле альбомов знаменитых темнокожих исполнителей, под общим названием Black History Month. Классические альбомы от Рэя Чарльза, Ареты Франклин, Донни Хатауэя, Lil’ Kim, Кёртиса Мейфилда и других будут выпускаться ограниченным тиражом на цветном виниле каждую пятницу месяца, начиная с 5 февраля 2021 года. Sheila E. ?– In The Glamorous Life (синий винил). Спродюсированный Принсом, это один из лучших альбомов, выпущенных the Purple One в своей империи фанк-рока в Миннеаполисе в 80-х годах. Альбом, получивший 3 номинации на премию MTV и 2 номинации на Грэмми, включает заглавный хит-сингл и «The Belle of St. Mark» (две сочиненные Принсом классики), и это еще одна возможность отметить более глубокие ткани пурпурного лоскутного одеяла, которое Принц расстелил на поп-сцене 80-х.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sheila E.
Альбом (сингл)
In The Glamorous Life
Жанр
Soul
Трек-лист
The Belle Of St. Mark, Shortberry Strawcake, Noon Rendezvous, Oliver's House, Next Time Wipe The Lipstick Off Your Collar, The Glamorous Life
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Rhino Black
Страна производитель
США
Описание
Rhino выпускает серию лимитированных переизданий на цветном виниле альбомов знаменитых темнокожих исполнителей, под общим названием Black History Month. Классические альбомы от Рэя Чарльза, Ареты Франклин, Донни Хатауэя, Lil’ Kim, Кёртиса Мейфилда и других будут выпускаться ограниченным тиражом на цветном виниле каждую пятницу месяца, начиная с 5 февраля 2021 года. Sheila E. ?– In The Glamorous Life (синий винил). Спродюсированный Принсом, это один из лучших альбомов, выпущенных the Purple One в своей империи фанк-рока в Миннеаполисе в 80-х годах. Альбом, получивший 3 номинации на премию MTV и 2 номинации на Грэмми, включает заглавный хит-сингл и «The Belle of St. Mark» (две сочиненные Принсом классики), и это еще одна возможность отметить более глубокие ткани пурпурного лоскутного одеяла, которое Принц расстелил на поп-сцене 80-х.


Теги товара: Соул
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Доставка
Отзывы


Sheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) виниловая пластинка - стоимость товара 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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