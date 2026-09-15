Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Forenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинка
Forenzics, новый захватывающий проект бывших участников новозеландской рок-группы Split Enz Эдди Рейнера и Тима Финна, анонсировали выход своего дебютного альбома "Shades and Echoes", релиз которого состоится 18 февраля. В центре проекта встречаются два артистических направления. Эдди и Тим пересматривали некоторые из своих любимых отрывков из малоизвестных произведений Split Enz, используя их в качестве вдохновения и основы для новых песен. Эта идея витала в голове у Тима много лет, фактически с 1976 года, когда Брайан Ино посетил сессию записи альбома Split Enz "Second Think" в Basing Street Studios в Лондоне, где в кресле продюсера сидел товарищ Ино по группе Roxy Music Фил Манзанера. Слушая отрывок из песни Enz «Walking Down A Road», Ино заявил, что «это был отличный бит, и [вы] должны просто развить его». Эта легкая провокация привела к тому, что более 40 лет спустя Тим предложил Эдди попробовать: написать новую песню вместо части одной из их старых. Немного похоже на то, как художник рисует один холст, чтобы создать другой. Эдди Рейнер отмечает: «После Enz, я хотел создать группу, играющую / записывающую джемы… я убежден в том, что на самом деле невозможно потерпеть неудачу в создании чего-то из ничего, учитывая дух готовности, энтузиазм, чтобы поверить в концепцию и процесс, и позитивное и оптимистичное отношение всех участников». В то же время Эдди разрабатывал инструментальный проект под названием «Double Life» с другими музыкантами Адрианом Стаки (гитары), Марком Деннисоном (саксофон, флейта и кларнет) и Патриком Кутце (барабаны, перкуссия). Эдди передал «застрявшие» инструментальные музыкальные заготовки «Double Life» Тиму, который, вдохновившись, погрузился в творческий поток сознания, создав блестящие оригинальные тексты и вокал, охватывающие широкий спектр тем и стилей. Сумма частей составляет альбом изобретательных, разнообразных и запоминающихся песен. Репертуар Forenzics, как картины на выставке, представляет собой альбом отдельных работ, которые вместе образуют захватывающее и связное целое. Это настоящий творческий отпуск в неизвестность искусства, намеченный двумя художниками на пике их творческих способностей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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