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Jamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластинка

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Jamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластинка - фото 1
Jamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластинка - фото 2
Jamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.10.2017
Исполнитель
Jamie Lawson
Альбом (сингл)
HAPPY ACCIDENTS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластинка - фото 2
  • Jamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 153015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластинка
2 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295760458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.10.2017
Исполнитель
Jamie Lawson
Альбом (сингл)
HAPPY ACCIDENTS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластинка

Track List

A1A Little Mercy
A2Can’t See Straight
A3Tell Me Again
A4Fall Into Me
A5Don’t Say You Don’t If You Do
A6Miracle Of Love
A7Falling In Love
B1Time On My Hands
B2Sing To The River
B3He’s Reading Helena
B4Letter Never Sent
B5The Last Spark
B6Love Finds A Way

Отзывы о товаре Jamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295760458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.10.2017
Исполнитель
Jamie Lawson
Альбом (сингл)
HAPPY ACCIDENTS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1A Little Mercy
A2Can’t See Straight
A3Tell Me Again
A4Fall Into Me
A5Don’t Say You Don’t If You Do
A6Miracle Of Love
A7Falling In Love
B1Time On My Hands
B2Sing To The River
B3He’s Reading Helena
B4Letter Never Sent
B5The Last Spark
B6Love Finds A Way
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jamie Lawson - Happy Accidents (0190295760458) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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