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Uele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Uele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинка

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Uele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинка - фото 1
Uele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Uele Lamore
Альбом (сингл)
Loom
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Uele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинка - фото 1
  • Uele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647237
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Uele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинка
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398957319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Uele Lamore
Альбом (сингл)
Loom
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro, The Dark, The Creation, The First Tree, Breathe, Currents, Gene Pool, Pollen, Predation, Dominance, Warm Blood
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Uele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинка

Дебютная пластинка франко-американского композитора и исполнительницы Уэле Ламор.. Уэле Ламор - 27-летняя франко-американка - композитор, продюсер, дирижер и аранжировщик. Она специализируется на смешивании оркестровых и акустических текстур с модульными, электронными и синтетическими элементами. Не имея отношения к классической музыке, она любит погружаться в области композиции и аранжировки во многих музыкальных стилях: электро, нью-вейв, рок, техно, минимализм, эмбиент и многие другие, которые еще предстоит изучить, оставляя безграничный диапазон возможностей. Аниме, манга и игровая культура - центральная часть художественного образа Уэле. Её вдохновляет эта визуальная и, конечно же, звуковая эстетика. Журнал i-D охарактеризовал ее как «артистку, не поддающуюся классификации, но и незаменимую», а издание Marie Claire как «женщину будущего». С 2019 года Ламор является ассоциированным дирижером / аранжировщиком London Contemporary Orchestra, ведущей мировой оркестровой группы, занимающейся игрой, вводом в эксплуатацию и разработкой новой музыки и артистической продукции. Сотрудничество включает таких артистов, как: Radiohead, Фрэнк Оушен, Джед Курзел, Джонни Гринвуд, Стив Райх, Justice, Терри Райли, Том Йорк, Мика Леви, Actress, Бек и многих других. Уэле Ламор - основатель Orchester Orage - первого оркестра, специализирующегося на сотрудничестве и творчестве с неклассическими артистами. Основанный в 2017 году, он состоит из 34 участников. Дебютный сольный альбом Ламор, Loom, построен по образцу симфонической поэмы, но переосмыслен таким образом, чтобы представить новые варианты использования и применения оркестровых текстур и звуков электроники. 10 треков были написаны и спродюсированы самой артисткой и включают гостевые участия трех англоязычных исполнителей.

Отзывы о товаре Uele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398957319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Uele Lamore
Альбом (сингл)
Loom
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro, The Dark, The Creation, The First Tree, Breathe, Currents, Gene Pool, Pollen, Predation, Dominance, Warm Blood
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютная пластинка франко-американского композитора и исполнительницы Уэле Ламор.. Уэле Ламор - 27-летняя франко-американка - композитор, продюсер, дирижер и аранжировщик. Она специализируется на смешивании оркестровых и акустических текстур с модульными, электронными и синтетическими элементами. Не имея отношения к классической музыке, она любит погружаться в области композиции и аранжировки во многих музыкальных стилях: электро, нью-вейв, рок, техно, минимализм, эмбиент и многие другие, которые еще предстоит изучить, оставляя безграничный диапазон возможностей. Аниме, манга и игровая культура - центральная часть художественного образа Уэле. Её вдохновляет эта визуальная и, конечно же, звуковая эстетика. Журнал i-D охарактеризовал ее как «артистку, не поддающуюся классификации, но и незаменимую», а издание Marie Claire как «женщину будущего». С 2019 года Ламор является ассоциированным дирижером / аранжировщиком London Contemporary Orchestra, ведущей мировой оркестровой группы, занимающейся игрой, вводом в эксплуатацию и разработкой новой музыки и артистической продукции. Сотрудничество включает таких артистов, как: Radiohead, Фрэнк Оушен, Джед Курзел, Джонни Гринвуд, Стив Райх, Justice, Терри Райли, Том Йорк, Мика Леви, Actress, Бек и многих других. Уэле Ламор - основатель Orchester Orage - первого оркестра, специализирующегося на сотрудничестве и творчестве с неклассическими артистами. Основанный в 2017 году, он состоит из 34 участников. Дебютный сольный альбом Ламор, Loom, построен по образцу симфонической поэмы, но переосмыслен таким образом, чтобы представить новые варианты использования и применения оркестровых текстур и звуков электроники. 10 треков были написаны и спродюсированы самой артисткой и включают гостевые участия трех англоязычных исполнителей.
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Отзывы


Uele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинка - по цене 2260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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