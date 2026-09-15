Uele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Uele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинка
Дебютная пластинка франко-американского композитора и исполнительницы Уэле Ламор.. Уэле Ламор - 27-летняя франко-американка - композитор, продюсер, дирижер и аранжировщик. Она специализируется на смешивании оркестровых и акустических текстур с модульными, электронными и синтетическими элементами. Не имея отношения к классической музыке, она любит погружаться в области композиции и аранжировки во многих музыкальных стилях: электро, нью-вейв, рок, техно, минимализм, эмбиент и многие другие, которые еще предстоит изучить, оставляя безграничный диапазон возможностей. Аниме, манга и игровая культура - центральная часть художественного образа Уэле. Её вдохновляет эта визуальная и, конечно же, звуковая эстетика. Журнал i-D охарактеризовал ее как «артистку, не поддающуюся классификации, но и незаменимую», а издание Marie Claire как «женщину будущего». С 2019 года Ламор является ассоциированным дирижером / аранжировщиком London Contemporary Orchestra, ведущей мировой оркестровой группы, занимающейся игрой, вводом в эксплуатацию и разработкой новой музыки и артистической продукции. Сотрудничество включает таких артистов, как: Radiohead, Фрэнк Оушен, Джед Курзел, Джонни Гринвуд, Стив Райх, Justice, Терри Райли, Том Йорк, Мика Леви, Actress, Бек и многих других. Уэле Ламор - основатель Orchester Orage - первого оркестра, специализирующегося на сотрудничестве и творчестве с неклассическими артистами. Основанный в 2017 году, он состоит из 34 участников. Дебютный сольный альбом Ламор, Loom, построен по образцу симфонической поэмы, но переосмыслен таким образом, чтобы представить новые варианты использования и применения оркестровых текстур и звуков электроники. 10 треков были написаны и спродюсированы самой артисткой и включают гостевые участия трех англоязычных исполнителей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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