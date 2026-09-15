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OST - Marcher Sur L'Eau (Uele Lamore) (0194399462317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Marcher Sur L'Eau (Uele Lamore) (0194399462317) виниловая пластинка

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OST - Marcher Sur L&#039;Eau (Uele Lamore) (0194399462317) виниловая пластинка - фото 1
OST - Marcher Sur L&#039;Eau (Uele Lamore) (0194399462317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Uele Lamore
Альбом (сингл)
Marcher sur leau
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Marcher Sur L&#039;Eau (Uele Lamore) (0194399462317) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Marcher Sur L&#039;Eau (Uele Lamore) (0194399462317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647116
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Marcher Sur L'Eau (Uele Lamore) (0194399462317) виниловая пластинка
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399462317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Uele Lamore
Альбом (сингл)
Marcher sur leau
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mbiguel, Chef De Village, Octobre, Souri, Lйcorce Dacacia, Tatiste, Le Dйpart Des Mиres, La Toilette DIbrahim, Le Dйpart Du Pиre, Le Puits, Premier Rкve, Les Tresses, Le Retour De Didja, Deuxiиme Rкve, Leau Jaillit, Des Fleuves Qui Ne Sarrкtent Jamais De Couler, Janvier, Puits Et Vent, Hwehwe Mu Na Yi Wo Mpena
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Marcher Sur L'Eau (Uele Lamore) (0194399462317) виниловая пластинка

Саундтрек Уэле Ламор к режиссерскому дебюту Аисы Майга Marcher sur leau (Ходить по воде).. Уэле Ламор - 27-летняя франко-американка - композитор, продюсер, дирижер и аранжировщик. Она специализируется на смешивании оркестровых и акустических текстур с модульными, электронными и синтетическими элементами. Не имея отношения к классической музыке, она любит погружаться в области композиции и аранжировки во многих музыкальных стилях: электро, нью-вейв, рок, техно, минимализм, эмбиент и многие другие, которые еще предстоит изучить, оставляя безграничный диапазон возможностей. Вот несколько слов от нее о процессе работы над Marcher sur leau:. Работать с Аисой было настоящим удовольствием. Я выросла, наблюдая за ней по французскому телевидению в подростковом возрасте, поэтому я была так взволнована тем, что писала музыку для ее режиссерского дебюта. Следовательно, эта тема была личной для меня, поскольку мать Пеула и Аиса, также являющаяся Пеулом, сделали это тем, что мы почувствовали связь на личном уровне. Я хотел создать что-то красивое и оригинальное. Что-то очень деликатное, с ярко выраженной индивидуальностью. Не «типичный» результат. И это тоже было желанием Аисы, чтобы мы действительно были на одной волне с тем, какой звук мы хотим создать для фильма. Моим вдохновением для создания этого фильма стала музыка Micachu для фильма Jackie. Мне понравилось, как она добилась многого с таким «малым», и это действительно заставило меня задуматься о флейте как о главном инструменте в озвучивании фильмов. Также отличным источником идей послужили пейзажи и звуки фильма: шум ветра, песка, капель воды. Я действительно хотел привнести в музыку ощущение этих элементов.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Marcher Sur L'Eau (Uele Lamore) (0194399462317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399462317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Uele Lamore
Альбом (сингл)
Marcher sur leau
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mbiguel, Chef De Village, Octobre, Souri, Lйcorce Dacacia, Tatiste, Le Dйpart Des Mиres, La Toilette DIbrahim, Le Dйpart Du Pиre, Le Puits, Premier Rкve, Les Tresses, Le Retour De Didja, Deuxiиme Rкve, Leau Jaillit, Des Fleuves Qui Ne Sarrкtent Jamais De Couler, Janvier, Puits Et Vent, Hwehwe Mu Na Yi Wo Mpena
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек Уэле Ламор к режиссерскому дебюту Аисы Майга Marcher sur leau (Ходить по воде).. Уэле Ламор - 27-летняя франко-американка - композитор, продюсер, дирижер и аранжировщик. Она специализируется на смешивании оркестровых и акустических текстур с модульными, электронными и синтетическими элементами. Не имея отношения к классической музыке, она любит погружаться в области композиции и аранжировки во многих музыкальных стилях: электро, нью-вейв, рок, техно, минимализм, эмбиент и многие другие, которые еще предстоит изучить, оставляя безграничный диапазон возможностей. Вот несколько слов от нее о процессе работы над Marcher sur leau:. Работать с Аисой было настоящим удовольствием. Я выросла, наблюдая за ней по французскому телевидению в подростковом возрасте, поэтому я была так взволнована тем, что писала музыку для ее режиссерского дебюта. Следовательно, эта тема была личной для меня, поскольку мать Пеула и Аиса, также являющаяся Пеулом, сделали это тем, что мы почувствовали связь на личном уровне. Я хотел создать что-то красивое и оригинальное. Что-то очень деликатное, с ярко выраженной индивидуальностью. Не «типичный» результат. И это тоже было желанием Аисы, чтобы мы действительно были на одной волне с тем, какой звук мы хотим создать для фильма. Моим вдохновением для создания этого фильма стала музыка Micachu для фильма Jackie. Мне понравилось, как она добилась многого с таким «малым», и это действительно заставило меня задуматься о флейте как о главном инструменте в озвучивании фильмов. Также отличным источником идей послужили пейзажи и звуки фильма: шум ветра, песка, капель воды. Я действительно хотел привнести в музыку ощущение этих элементов.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Marcher Sur L'Eau (Uele Lamore) (0194399462317) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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