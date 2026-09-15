Описание товара OST - Marcher Sur L'Eau (Uele Lamore) (0194399462317) виниловая пластинка

Саундтрек Уэле Ламор к режиссерскому дебюту Аисы Майга Marcher sur leau (Ходить по воде).. Уэле Ламор - 27-летняя франко-американка - композитор, продюсер, дирижер и аранжировщик. Она специализируется на смешивании оркестровых и акустических текстур с модульными, электронными и синтетическими элементами. Не имея отношения к классической музыке, она любит погружаться в области композиции и аранжировки во многих музыкальных стилях: электро, нью-вейв, рок, техно, минимализм, эмбиент и многие другие, которые еще предстоит изучить, оставляя безграничный диапазон возможностей. Вот несколько слов от нее о процессе работы над Marcher sur leau:. Работать с Аисой было настоящим удовольствием. Я выросла, наблюдая за ней по французскому телевидению в подростковом возрасте, поэтому я была так взволнована тем, что писала музыку для ее режиссерского дебюта. Следовательно, эта тема была личной для меня, поскольку мать Пеула и Аиса, также являющаяся Пеулом, сделали это тем, что мы почувствовали связь на личном уровне. Я хотел создать что-то красивое и оригинальное. Что-то очень деликатное, с ярко выраженной индивидуальностью. Не «типичный» результат. И это тоже было желанием Аисы, чтобы мы действительно были на одной волне с тем, какой звук мы хотим создать для фильма. Моим вдохновением для создания этого фильма стала музыка Micachu для фильма Jackie. Мне понравилось, как она добилась многого с таким «малым», и это действительно заставило меня задуматься о флейте как о главном инструменте в озвучивании фильмов. Также отличным источником идей послужили пейзажи и звуки фильма: шум ветра, песка, капель воды. Я действительно хотел привнести в музыку ощущение этих элементов.