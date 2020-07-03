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OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка

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OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка - фото 1
OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка - фото 2
OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка - фото 3
OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка - фото 4
OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.07.2020
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
LE BUREAU DES LEGENDES - SAISON 5
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387958
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка
2 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397744613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.07.2020
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
LE BUREAU DES LEGENDES - SAISON 5
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка

Track List

A1Inform 570
A2Ultima 591
A3Frost
A4Trone 10
A5Light 540
A6Ultima 597
A7Inform 5221
A8Guts 13
B1Ligth 44
B2Guts Wave 22
B3Fronde 10
B4Research 518
B5Research 54.2
B6Light 542
B7Finale



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397744613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.07.2020
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
LE BUREAU DES LEGENDES - SAISON 5
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Inform 570
A2Ultima 591
A3Frost
A4Trone 10
A5Light 540
A6Ultima 597
A7Inform 5221
A8Guts 13
B1Ligth 44
B2Guts Wave 22
B3Fronde 10
B4Research 518
B5Research 54.2
B6Light 542
B7Finale


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) виниловая пластинка - по цене 2220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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