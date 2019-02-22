Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.02.2019
Исполнитель
JACLE BOW
Альбом (сингл)
WHATEVER YOU MIGHT FIND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
В наличии
Код товара: 387699
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197037399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.02.2019
Исполнитель
JACLE BOW
Альбом (сингл)
WHATEVER YOU MIGHT FIND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Whatever You Might Find
|A2
|Mysterious Guy
|A3
|Alone
|A4
|Hideaway
|A5
|Nothing Gets Me Exited
|B1
|Run (Part 1)
|B2
|In Time
|B3
|I'm Already Gone
|B4
|Run (Part 2)
|B5
|Jump Into The Fire
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197037399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.02.2019
Исполнитель
JACLE BOW
Альбом (сингл)
WHATEVER YOU MIGHT FIND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Whatever You Might Find
|A2
|Mysterious Guy
|A3
|Alone
|A4
|Hideaway
|A5
|Nothing Gets Me Exited
|B1
|Run (Part 1)
|B2
|In Time
|B3
|I'm Already Gone
|B4
|Run (Part 2)
|B5
|Jump Into The Fire
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Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2200 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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