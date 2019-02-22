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Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка

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Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка - фото 1
Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.02.2019
Исполнитель
JACLE BOW
Альбом (сингл)
WHATEVER YOU MIGHT FIND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка - фото 1
  • Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387699
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка
2 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197037399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.02.2019
Исполнитель
JACLE BOW
Альбом (сингл)
WHATEVER YOU MIGHT FIND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка

Track List

A1Whatever You Might Find
A2Mysterious Guy
A3Alone
A4Hideaway
A5Nothing Gets Me Exited
B1Run (Part 1)
B2In Time
B3I'm Already Gone
B4Run (Part 2)
B5Jump Into The Fire

Отзывы о товаре Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197037399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.02.2019
Исполнитель
JACLE BOW
Альбом (сингл)
WHATEVER YOU MIGHT FIND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Whatever You Might Find
A2Mysterious Guy
A3Alone
A4Hideaway
A5Nothing Gets Me Exited
B1Run (Part 1)
B2In Time
B3I'm Already Gone
B4Run (Part 2)
B5Jump Into The Fire
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2200 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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