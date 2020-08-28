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The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка

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The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 1
The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 2
The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 3
The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 4
The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 5
The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 6
The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 7
The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2020
Исполнитель
The Magic Gang
Альбом (сингл)
DEATH OF THE PARTY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 1
  • The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 2
  • The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 3
  • The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 4
  • The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 5
  • The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 6
  • The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 7
  • The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387818
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка
2 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295269418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2020
Исполнитель
The Magic Gang
Альбом (сингл)
DEATH OF THE PARTY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка

Track List

A1Think
A2Make A Sound
A3Just A Minute
A4What Have You Got To Lose
A5Death Of A Party
B1Take Back The Track
B2I Am Sunshine
B3Gonna Bounce Back
B4Fail Better
B5(The World) Outside My Door

Отзывы о товаре The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295269418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2020
Исполнитель
The Magic Gang
Альбом (сингл)
DEATH OF THE PARTY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Think
A2Make A Sound
A3Just A Minute
A4What Have You Got To Lose
A5Death Of A Party
B1Take Back The Track
B2I Am Sunshine
B3Gonna Bounce Back
B4Fail Better
B5(The World) Outside My Door
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) виниловая пластинка - по цене 2220 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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