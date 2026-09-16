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Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка

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Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка - фото 1
Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка - фото 2
Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка - фото 3
Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Алексей Рыбников
Альбом (сингл)
Юнона и Авось: Избранное
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка - фото 1
  • Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка - фото 2
  • Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка - фото 3
  • Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698847
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Алексей Рыбников
Альбом (сингл)
Юнона и Авось: Избранное
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Пролог, Романс Офицеров, «Душой Я Бешено Устал», Молитва Первая, Молитва Вторая Ария Девы, «Авось!», «Белый Шиповник», «Ангел, Стань Человеком», «Я Тебя Никогда Не Забуду», Хор «Воздайте Господу». «Я Умираю От Простой Хворобы…», 35 Лет Ожидания, Реплика Человека От Театра, Аллилуйя
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка

Издание содержит лучшие песни и музыкальные композиции из записи юбилейной версии легендарной рок-оперы Юнона и Авось 2004 года. «Юнона и Авось» — одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Премьера состоялась 9 июля 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, в репертуар которого спектакль входит до сих пор.



Теги товара: Rock Opera

Отзывы о товаре Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Алексей Рыбников
Альбом (сингл)
Юнона и Авось: Избранное
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Пролог, Романс Офицеров, «Душой Я Бешено Устал», Молитва Первая, Молитва Вторая Ария Девы, «Авось!», «Белый Шиповник», «Ангел, Стань Человеком», «Я Тебя Никогда Не Забуду», Хор «Воздайте Господу». «Я Умираю От Простой Хворобы…», 35 Лет Ожидания, Реплика Человека От Театра, Аллилуйя
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Издание содержит лучшие песни и музыкальные композиции из записи юбилейной версии легендарной рок-оперы Юнона и Авось 2004 года. «Юнона и Авось» — одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Премьера состоялась 9 июля 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, в репертуар которого спектакль входит до сих пор.


Теги товара: Rock Opera
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Алексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) виниловая пластинка - по цене 2270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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