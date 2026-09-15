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So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка

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So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка - фото 1
So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка - фото 2
So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
So Solid Crew
Альбом (сингл)
21 Seconds EP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка - фото 1
  • So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка - фото 2
  • So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647343
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка
2 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072159525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
So Solid Crew
Альбом (сингл)
21 Seconds EP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
21 Seconds (Original Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 - Lamacq Live 2002), 21 Seconds (Dj Swiss & Dan Da Man Vocal Remix), 21 Seconds (12 Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 – Live Lounge 2001)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: 21 Seconds (Original Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 - Lamacq Live 2002), 21 Seconds (Dj Swiss &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Dan Da Man Vocal Remix), 21 Seconds (12 Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 – Live Lounge 2001)

Отзывы о товаре So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072159525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
So Solid Crew
Альбом (сингл)
21 Seconds EP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
21 Seconds (Original Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 - Lamacq Live 2002), 21 Seconds (Dj Swiss & Dan Da Man Vocal Remix), 21 Seconds (12 Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 – Live Lounge 2001)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: 21 Seconds (Original Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 - Lamacq Live 2002), 21 Seconds (Dj Swiss &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Dan Da Man Vocal Remix), 21 Seconds (12 Version), 21 Seconds (BBC Radio 1 – Live Lounge 2001)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


So Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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