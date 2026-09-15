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Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка

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Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка - фото 1
Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка - фото 2
Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Машина времени
Альбом (сингл)
UNPLUGGED
Жанр
Русский рок
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка - фото 1
  • Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка - фото 2
  • Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695172
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка
2 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sintez Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sintez Records
Barcode
[4620032913893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Машина времени
Альбом (сингл)
UNPLUGGED
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Дорога В Небо, Дальше И Дальше, Мой Друг (Лучше Всех Играет Блюз), Этот Вечный Блюз, Когда Я Был Большим, Колыбельная, Старый Корабль, Кафе Лира, Родной Дом, Три Окна
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка

Альбом Unplugged был выпущен в 1994 году и является концертным альбомом группы. Вся запись альбома была сделана с акустического концерта 1993 года. В сборник вошли многие песни из ранее выпущенного альбома Внештатный командир Земли, а так же некоторые другие композиции. Издание представлено в формате Picture Disc. Поставляется в открытом ПВХ конверте. Винил а идеальном состоянии. В 1969 году Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ создают рок-группу Машина времени. Помимо классического рока, группа так же играет в таких стилях, как: рок-н-рол, блюз и песни бардов. Именно такой необычный подход к созданию музыки обеспечил этой группе такую популярность как на советской, так и на российской сценах. За все время своего существования, а группа творит и сейчас, музыканты записали одиннадцать студийных альбомов, и это не считая многочисленных синглов, сборников и дополнительных изданий. Настоящий материал (информация), произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Макаревичем Андреем Вадимовичем, содержащимся в реестре иностранных агентов, либо касается деятельности иностранного агента Макаревича Андрея Вадимовича, лидера группы Машина Времени, содержащегося в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Русский рок, Picture Disc

Отзывы о товаре Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sintez Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sintez Records
Barcode
[4620032913893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Машина времени
Альбом (сингл)
UNPLUGGED
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Дорога В Небо, Дальше И Дальше, Мой Друг (Лучше Всех Играет Блюз), Этот Вечный Блюз, Когда Я Был Большим, Колыбельная, Старый Корабль, Кафе Лира, Родной Дом, Три Окна
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом Unplugged был выпущен в 1994 году и является концертным альбомом группы. Вся запись альбома была сделана с акустического концерта 1993 года. В сборник вошли многие песни из ранее выпущенного альбома Внештатный командир Земли, а так же некоторые другие композиции. Издание представлено в формате Picture Disc. Поставляется в открытом ПВХ конверте. Винил а идеальном состоянии. В 1969 году Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ создают рок-группу Машина времени. Помимо классического рока, группа так же играет в таких стилях, как: рок-н-рол, блюз и песни бардов. Именно такой необычный подход к созданию музыки обеспечил этой группе такую популярность как на советской, так и на российской сценах. За все время своего существования, а группа творит и сейчас, музыканты записали одиннадцать студийных альбомов, и это не считая многочисленных синглов, сборников и дополнительных изданий. Настоящий материал (информация), произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Макаревичем Андреем Вадимовичем, содержащимся в реестре иностранных агентов, либо касается деятельности иностранного агента Макаревича Андрея Вадимовича, лидера группы Машина Времени, содержащегося в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Русский рок, Picture Disc
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Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка - по цене 2330 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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