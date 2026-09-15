Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) виниловая пластинка
Альбом Unplugged был выпущен в 1994 году и является концертным альбомом группы. Вся запись альбома была сделана с акустического концерта 1993 года. В сборник вошли многие песни из ранее выпущенного альбома Внештатный командир Земли, а так же некоторые другие композиции. Издание представлено в формате Picture Disc. Поставляется в открытом ПВХ конверте. Винил а идеальном состоянии. В 1969 году Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ создают рок-группу Машина времени. Помимо классического рока, группа так же играет в таких стилях, как: рок-н-рол, блюз и песни бардов. Именно такой необычный подход к созданию музыки обеспечил этой группе такую популярность как на советской, так и на российской сценах. За все время своего существования, а группа творит и сейчас, музыканты записали одиннадцать студийных альбомов, и это не считая многочисленных синглов, сборников и дополнительных изданий. Настоящий материал (информация), произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Макаревичем Андреем Вадимовичем, содержащимся в реестре иностранных агентов, либо касается деятельности иностранного агента Макаревича Андрея Вадимовича, лидера группы Машина Времени, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Picture Disc
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Picture Disc
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