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Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка

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Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 1
Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 2
Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 3
Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 4
Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 5
Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 6
Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2020
Исполнитель
Fay Wildhagen
Альбом (сингл)
LEAVE ME TO THE MOON
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 1
  • Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 2
  • Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 3
  • Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 4
  • Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 5
  • Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 6
  • Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388320
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка
2 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197071799]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2020
Исполнитель
Fay Wildhagen
Альбом (сингл)
LEAVE ME TO THE MOON
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка

Track List

A1Intro2:24
A2Leave Me To The Moon4:20
A3___Awake3:18
A4When I Let Go4:03
B5Fire On The Mountain6:45
B6Life Of Pi4:01
B7Different3:58

Отзывы о товаре Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197071799]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2020
Исполнитель
Fay Wildhagen
Альбом (сингл)
LEAVE ME TO THE MOON
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Intro2:24
A2Leave Me To The Moon4:20
A3___Awake3:18
A4When I Let Go4:03
B5Fire On The Mountain6:45
B6Life Of Pi4:01
B7Different3:58
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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