Brett Eldredge - Sunday Drive (0093624890652) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2020
Исполнитель
Brett Eldredge
Альбом (сингл)
Sunday Drive
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб.
В наличии
Код товара: 424382
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624890652]
Дата релиза
2020
Исполнитель
Brett Eldredge
Альбом (сингл)
Sunday Drive
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brett Eldredge - Sunday Drive (0093624890652) виниловая пластинка
Brett Eldredge - Sunday Drive (0093624890652) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624890652]
Дата релиза
2020
Исполнитель
Brett Eldredge
Альбом (сингл)
Sunday Drive
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Brett Eldredge - Sunday Drive (0093624890652) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Очень хороший альбом.
Не дорого.
Звук качественный.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Очень хороший альбом.
Не дорого и качественно.
Недостатки:
Нет
Brett Eldredge - Sunday Drive (0093624890652) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Brett Eldredge - Sunday Drive (0093624890652) виниловая пластинка
Достоинства:
Очень хороший альбом.
Не дорого.
Звук качественный.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Очень хороший альбом.
Не дорого и качественно.
Недостатки:
Нет