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Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка

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Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 1
Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 2
Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 3
Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 4
Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 5
Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 6
Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.09.2020
Исполнитель
Derek Sherinian
Альбом (сингл)
THE PHOENIX
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 1
  • Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 2
  • Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 3
  • Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 4
  • Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 5
  • Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 6
  • Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388111
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка
2 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.09.2020
Исполнитель
Derek Sherinian
Альбом (сингл)
THE PHOENIX
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка

Track List

A1The Phoenix
A2Empyrean Sky
A3Clouds Of Ganymede
A4Dragonfly
B1Temple Of Helios
B2Them Changes
B3Octopus Pedigree
B4Pesadelo



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.09.2020
Исполнитель
Derek Sherinian
Альбом (сингл)
THE PHOENIX
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Phoenix
A2Empyrean Sky
A3Clouds Of Ganymede
A4Dragonfly
B1Temple Of Helios
B2Them Changes
B3Octopus Pedigree
B4Pesadelo


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Derek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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