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Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка

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Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка - фото 1
Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка - фото 2
Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка - фото 3
Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка - фото 4
Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Fatma Said
Альбом (сингл)
El Nour
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка - фото 1
  • Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка - фото 2
  • Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка - фото 3
  • Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка - фото 4
  • Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647520
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296715709]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Fatma Said
Альбом (сингл)
El Nour
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
1-3 Maurice Ravel | Sheherazade, Three Songs on Poems of Tristan Klingsor I. Asie, II. La flute enchantee, III. L'indifferent, Fernando J. Obradors | Dos cantares populares – No. 2, Del cabello mas sutil, Jose Serrano | La Cancion del Olvido - No. 2, Cancion de Marinela, Sahar El Layali (Kan Enna Tahoun), 1 -2 Federico Garcia Lorca | from: Trece Canciones Espanolas Antiguas No. 1, Anda jaleo, No. 6, Sevillanas del siglo XVIII, Manuel de Falla | Tus ojillos negros, Georges Bizet | Adieux de l'hot
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка

Дебютный альбом египетской сопрано Фатьмы Саид. Фатьма Саид, получившая признание за яркость и насыщенные цвета голоса, дебютирует на Warner Classics с "El Nour". Она создала увлекательную сольную программу, которая пересекает культуры, сочетая художественные песни французских, испанских и египетских композиторов с песнями с Ближнего Востока. «Эль-Нур по-арабски [/ ?????] означает«свет», - объясняет Фатьма Саид. «С этим альбомом я чувствую, что проливаю свет на то, как музыку, которая много раз интерпретировалась в прошлом, может быть представлена по-разному - другими словами, ее можно воспринимать в другом свете. Идея состоит в том, чтобы соединить три культуры - арабскую, французскую и испанскую - и показать, насколько, несмотря на культурные, географические и исторические различия, они имеют общего в музыке».

Отзывы о товаре Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296715709]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Fatma Said
Альбом (сингл)
El Nour
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
1-3 Maurice Ravel | Sheherazade, Three Songs on Poems of Tristan Klingsor I. Asie, II. La flute enchantee, III. L'indifferent, Fernando J. Obradors | Dos cantares populares – No. 2, Del cabello mas sutil, Jose Serrano | La Cancion del Olvido - No. 2, Cancion de Marinela, Sahar El Layali (Kan Enna Tahoun), 1 -2 Federico Garcia Lorca | from: Trece Canciones Espanolas Antiguas No. 1, Anda jaleo, No. 6, Sevillanas del siglo XVIII, Manuel de Falla | Tus ojillos negros, Georges Bizet | Adieux de l'hot
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом египетской сопрано Фатьмы Саид. Фатьма Саид, получившая признание за яркость и насыщенные цвета голоса, дебютирует на Warner Classics с "El Nour". Она создала увлекательную сольную программу, которая пересекает культуры, сочетая художественные песни французских, испанских и египетских композиторов с песнями с Ближнего Востока. «Эль-Нур по-арабски [/ ?????] означает«свет», - объясняет Фатьма Саид. «С этим альбомом я чувствую, что проливаю свет на то, как музыку, которая много раз интерпретировалась в прошлом, может быть представлена по-разному - другими словами, ее можно воспринимать в другом свете. Идея состоит в том, чтобы соединить три культуры - арабскую, французскую и испанскую - и показать, насколько, несмотря на культурные, географические и исторические различия, они имеют общего в музыке».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2310 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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