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Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка

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Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка - фото 1
Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка - фото 2
Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка - фото 3
Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка - фото 4
Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Фёдор Чистяков (Ex. Ноль)
Альбом (сингл)
Без Дураков
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка - фото 1
  • Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка - фото 2
  • Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка - фото 3
  • Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка - фото 4
  • Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706471
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Фёдор Чистяков (Ex. Ноль)
Альбом (сингл)
Без Дураков
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Песня одноглазого пирата, Ордер на арест, Джеймс Бонд, Дефолт, Харлей Дэвидсон Уборщица из Газпрома, Хруст, Разведка боем, Большой барьерный риф, Термоядерный ответ, Сувениры, Эхо Москвы
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка

Альбом включает в себя двенадцать полноценных треков - абсолютно новых авторских песен, не исполнявшихся ранее. По словам Фёдора Чистякова - запись этого альбома напоминает запись первого альбома группы Ноль, только на принципиально новом техническом творческом и профессиональном уровне. Некоторые песни с этого альбома уже, что называется прозвучали. Так, например, песни Дефолт и Песня Одноглазого Пирата, опубликованные в начале года на цифровом сингле, собрали очень хорошую критику. А песня Эхо Москвы стала рекордсменом прослушиваний после презентации на одноименном радио. Другим же песням еще только предстоит прозвучать, еще только предстоит быть услышанными. В том числе – вами.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Фёдор Чистяков (Ex. Ноль)
Альбом (сингл)
Без Дураков
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Песня одноглазого пирата, Ордер на арест, Джеймс Бонд, Дефолт, Харлей Дэвидсон Уборщица из Газпрома, Хруст, Разведка боем, Большой барьерный риф, Термоядерный ответ, Сувениры, Эхо Москвы
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом включает в себя двенадцать полноценных треков - абсолютно новых авторских песен, не исполнявшихся ранее. По словам Фёдора Чистякова - запись этого альбома напоминает запись первого альбома группы Ноль, только на принципиально новом техническом творческом и профессиональном уровне. Некоторые песни с этого альбома уже, что называется прозвучали. Так, например, песни Дефолт и Песня Одноглазого Пирата, опубликованные в начале года на цифровом сингле, собрали очень хорошую критику. А песня Эхо Москвы стала рекордсменом прослушиваний после презентации на одноименном радио. Другим же песням еще только предстоит прозвучать, еще только предстоит быть услышанными. В том числе – вами.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Фёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) виниловая пластинка - по цене 2270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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