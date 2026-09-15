Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка
Виниловое издание шестнадцатого студийного альбома легендарной российской рок-группы Сплин!.. В феврале будущего года впервые на виниле выйдет последний на сегодня студийный альбом легендарного питерского рок-коллектива Сплин, релиз которого состоялся в декабре 2020 года. Альбом включает уже признанные хиты «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите» и «Джин», а так же еще 9 абсолютно новых песен группы. «Вира и майна» — отражение чувств и мыслей поэта-философа, который наблюдает за мировым кризисом. Специально для этого винилового издания был подготовлен ремастеринг, который позволит меломанам в полной мере ощутить всю глубину и качество звука знаменитого коллектива. Стоит также отметить, что это издание станет единственным на данный момент альбомом группы, который доступен на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Сплин
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитRandy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитBaccara - I Belong To Your Heart (Gold) (4680068802660) винилова...
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитNorman Chris - The Best (4640004138055) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитFancy - SUPER HITS (4640004137973) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитАлексей Рыбников - Юнона и Авось: Избранное (4680068801571) вини...
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитФёдор Чистяков (Ex. Ноль) - Без Дураков LP (4640004137553) винил...
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитАквариум (Бг+) - Песни Александра Вертинского (Transparent Grey ...
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитЧиж И Разные Люди - Буги-Харьков (4640004137737) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитDerek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитAleksander Debicz & Lukasz Kuropaczewski - Adela (0190295061340)...
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитFatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитSo Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) винил...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Сплин
Отзывы о товаре Сплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка