Red Hot Chili Peppers - Live At Pat O'Brien Pavilion Del Mar (9003829977530) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
Live At Pat O'Brien Pavilion Del Mar
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 601306
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[9003829977530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
Live At Pat O'Brien Pavilion Del Mar
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Red Hot Chili Peppers - Live At Pat O'Brien Pavilion Del Mar (9003829977530) виниловая пластинка
Незабываемое шоу Red Hot Chili Peppers с Nirvana на разогреве, записанное в PAT O’BRIEN PAVILION, DEL MAR, Калифорния, 28 декабря 1991 года! Чистая энергия, и еще в 1991 году их не зря называли фанк-металом. В сет вошли, в том числе, «Blood Sugar Sex Magik», «Suck My Kiss» и «Give It Away».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[9003829977530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
Live At Pat O'Brien Pavilion Del Mar
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
США
Незабываемое шоу Red Hot Chili Peppers с Nirvana на разогреве, записанное в PAT O’BRIEN PAVILION, DEL MAR, Калифорния, 28 декабря 1991 года! Чистая энергия, и еще в 1991 году их не зря называли фанк-металом. В сет вошли, в том числе, «Blood Sugar Sex Magik», «Suck My Kiss» и «Give It Away».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Red Hot Chili Peppers - Live At Pat O'Brien Pavilion Del Mar (9003829977530) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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