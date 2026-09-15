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Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка

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Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка - фото 1
Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка - фото 2
Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка - фото 3
Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка - фото 4
Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
Life Is Yours
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка - фото 1
  • Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка - фото 2
  • Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка - фото 3
  • Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка - фото 4
  • Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601283
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296403828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
Life Is Yours
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Life Is Yours, Wake Me Up, 2am, 36982, (summer sky), Flutter, Looking High, Under The Radar, Crest of the Wave, The Sound, Wild Green
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка

Альбом «Life Is Yours» выглядит как естественная эволюция Foals: его гитары с оттенком диско, плотные синкопированные ритмы и пробивные, настойчивые хуки возвращают к старому образу группы – распространителей хаоса на домашних вечеринках. Тема пластинки – эскапизм, уход от проблем и восторг от бесконечных возможностей жизни. Это альбом, который идеально соответствует преобладающей атмосфере нынешнего времени – жизнеутверждающему празднику воссоединения мира.

Отзывы о товаре Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296403828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
Life Is Yours
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Life Is Yours, Wake Me Up, 2am, 36982, (summer sky), Flutter, Looking High, Under The Radar, Crest of the Wave, The Sound, Wild Green
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Life Is Yours» выглядит как естественная эволюция Foals: его гитары с оттенком диско, плотные синкопированные ритмы и пробивные, настойчивые хуки возвращают к старому образу группы – распространителей хаоса на домашних вечеринках. Тема пластинки – эскапизм, уход от проблем и восторг от бесконечных возможностей жизни. Это альбом, который идеально соответствует преобладающей атмосфере нынешнего времени – жизнеутверждающему празднику воссоединения мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foals - Life Is Yours (0190296403828) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2260 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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