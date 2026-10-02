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Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка

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Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 1
Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 2
Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 3
Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 4
Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 5
Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 6
Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Randy Newman
Альбом (сингл)
HARPS AND ANGELS
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 1
  • Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 2
  • Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 3
  • Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 4
  • Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 5
  • Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 6
  • Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165863
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка
2 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция NEWMAN, RANDY
filter_none Товар входит в коллекцию NEWMAN, RANDY

Коллекция NEWMAN, RANDY


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597937916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Randy Newman
Альбом (сингл)
HARPS AND ANGELS
Жанр
Кантри
Трек-лист
Harps And Angels, Losing You, Laugh And Be Happy, A Few Words In Defense Of Our Country, A Piece Of The Pie, Easy Street, Korean Parents, Only A Girl, Potholes, Feels Like Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка

Track List

A1Harps And Angels5:07
A2Losing You2:42
A3Laugh And Be Happy2:19
A4A Few Words In Defense Of Our Country4:13
A5A Piece Of The Pie2:42
B1Easy Street3:14
B2Korean Parents3:27
B3Only A Girl2:44
B4Potholes3:42
B5Feels Like Home4:51

Отзывы о товаре Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597937916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Randy Newman
Альбом (сингл)
HARPS AND ANGELS
Жанр
Кантри
Трек-лист
Harps And Angels, Losing You, Laugh And Be Happy, A Few Words In Defense Of Our Country, A Piece Of The Pie, Easy Street, Korean Parents, Only A Girl, Potholes, Feels Like Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Harps And Angels5:07
A2Losing You2:42
A3Laugh And Be Happy2:19
A4A Few Words In Defense Of Our Country4:13
A5A Piece Of The Pie2:42
B1Easy Street3:14
B2Korean Parents3:27
B3Only A Girl2:44
B4Potholes3:42
B5Feels Like Home4:51
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Randy Newman - Harps and Angels (0075597937916) виниловая пластинка - по цене 2240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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