Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Андрей Семенов
Альбом (сингл)
Ослеплённые
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб.
В наличии
Код товара: 718422
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2 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Андрей Семенов
Альбом (сингл)
Ослеплённые
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
0
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка
Двойной альбом с записью мюзикла «Ослеплённые» с участием Михаила Боярского, Елены Зайцевой, Николая Лекарева, Вячеслава Войнаровского, Игоря Письменного и других известных исполнителей. Поставленный впервые в Московском музыкально-драматическом театре «Ромэн», а затем в ряде других театров страны, этот мюзикл сочетает в себе ритмы и экспрессию рок-музыки, симфонический стиль звучания, яркую театральность, колорит трагической цыганской истории.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Андрей Семенов
Альбом (сингл)
Ослеплённые
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
0
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Двойной альбом с записью мюзикла «Ослеплённые» с участием Михаила Боярского, Елены Зайцевой, Николая Лекарева, Вячеслава Войнаровского, Игоря Письменного и других известных исполнителей. Поставленный впервые в Московском музыкально-драматическом театре «Ромэн», а затем в ряде других театров страны, этот мюзикл сочетает в себе ритмы и экспрессию рок-музыки, симфонический стиль звучания, яркую театральность, колорит трагической цыганской истории.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Купить Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка - по цене 2160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка