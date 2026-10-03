OST - The Natural (Randy Newman) (coloured) (0093624898269) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Ost
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
В наличии
Код товара: 424509
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624898269]
Исполнитель
Ost
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Natural (Randy Newman) (coloured) (0093624898269) виниловая пластинка
OST - The Natural (Randy Newman) (coloured) (0093624898269) виниловая пластинка
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624898269]
Исполнитель
Ost
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
OST - The Natural (Randy Newman) (coloured) (0093624898269) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - The Natural (Randy Newman) (coloured) (0093624898269) виниловая пластинка - по цене 1760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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