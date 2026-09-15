Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
В наличии
Код товара: 615763
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка
Familia - третий студийный альбом кубинско-американской певицы и автора песен Камилы Кабельо, выпущенный 8 апреля 2022 года на лейбле Epic Records. Кабельо написала альбом во время пандемии COVID-19 в период с 2020 по 2021 год с такими продюсерами, как Майк Сабат, Рики Рид, Эдгар Баррера и Чече Алара. Диск вдохновлен коллективной явной радостью, которую Кабельо испытывала со своей семьей во время пандемии, и направлен на связь с латиноамериканскими корнями певицы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитManic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) ...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитEros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713)...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитEros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) винилова...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитLittle Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитOST - The Natural (Randy Newman) (coloured) (0093624898269) вини...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитCute Is What We Aim For - The Same Old Blood Rush With A New Tou...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитEmmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитSergiu Celibidache - Bruckner: Symphony No.4 (0190296731082) вин...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитArea 21 - Greatest Hits (coloured) (0050087496371) виниловая пла...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитVarious Artists - Tschaikowsky Masterpieces (3596973754066) вини...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитVarious Artists - Vivaldi Masterpieces (3596973500960) виниловая...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитVarious Artists - Bossa Nova (Vintage Sounds) (3596974980068 ) в...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Familia - третий студийный альбом кубинско-американской певицы и автора песен Камилы Кабельо, выпущенный 8 апреля 2022 года на лейбле Epic Records. Кабельо написала альбом во время пандемии COVID-19 в период с 2020 по 2021 год с такими продюсерами, как Майк Сабат, Рики Рид, Эдгар Баррера и Чече Алара. Диск вдохновлен коллективной явной радостью, которую Кабельо испытывала со своей семьей во время пандемии, и направлен на связь с латиноамериканскими корнями певицы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка