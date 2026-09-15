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Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Cabello, Camila, Familia (0194399442012) - фото 1
Виниловая пластинка Cabello, Camila, Familia (0194399442012) - фото 2
Виниловая пластинка Cabello, Camila, Familia (0194399442012) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Cabello, Camila, Familia (0194399442012) - фото 1
  • Виниловая пластинка Cabello, Camila, Familia (0194399442012) - фото 2
  • Виниловая пластинка Cabello, Camila, Familia (0194399442012) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615763
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка

Familia - третий студийный альбом кубинско-американской певицы и автора песен Камилы Кабельо, выпущенный 8 апреля 2022 года на лейбле Epic Records. Кабельо написала альбом во время пандемии COVID-19 в период с 2020 по 2021 год с такими продюсерами, как Майк Сабат, Рики Рид, Эдгар Баррера и Чече Алара. Диск вдохновлен коллективной явной радостью, которую Кабельо испытывала со своей семьей во время пандемии, и направлен на связь с латиноамериканскими корнями певицы.

Отзывы о товаре Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Familia - третий студийный альбом кубинско-американской певицы и автора песен Камилы Кабельо, выпущенный 8 апреля 2022 года на лейбле Epic Records. Кабельо написала альбом во время пандемии COVID-19 в период с 2020 по 2021 год с такими продюсерами, как Майк Сабат, Рики Рид, Эдгар Баррера и Чече Алара. Диск вдохновлен коллективной явной радостью, которую Кабельо испытывала со своей семьей во время пандемии, и направлен на связь с латиноамериканскими корнями певицы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Camila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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