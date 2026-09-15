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Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка

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Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 1
Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 2
Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 3
Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 4
Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 5
Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 6
Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
The Ultra Vivid Lament
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 1
  • Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 2
  • Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 3
  • Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 4
  • Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 5
  • Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 6
  • Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398954318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
The Ultra Vivid Lament
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Still Snowing in Sapporo, Orwellian, The Secret He Had Missed (Feat. Julia Cumming), Quest for Ancient Colour, Don’t Let the Night Divide Us, Diapause, Complicated illusions, Into the Waves of Love, Blank Diary Entry (Feat. Mark Lanegan), Happy Bored Alone, Afterending
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка

Первым синглом альбома стал 'Orwellian' — классический для Manic Street Preachers трек, объединяющий проникновенный вокал с каскадной и чопорной мелодией. «Этот трек рассказывает о борьбе за смысл, о стирании контекста в де***ах и о преобладающем чувстве конфликта и сепарации, вызванного цифровыми платформами. Все это ведет к вечному состоянию культурной войны», — рассказали Manic Street Preachers. — «Как и многие другие песни на альбоме, Orwellian была написана на фортепиано Джеймсом Дином Брэдфилдом. В музыкальном плане она перекликается с ABBA, величественной игрой Алана Ранкина в Associates и песней Talk Talk "It's My Life" с гитарным соло Линдси Бакингема. На наш взгляд, это идеальное звуковое и лирическое вступление к "The Ultra Vivid Lament"». Одиннадцать треков "The Ultra Vivid Lament" идеально сочетают в себе самоанализ, тихую ярость и возвышенные, неотразимые мелодии. Эти элементы присутствуют во всех треках, начиная с открывающего эмбиентного гула "Snowing In Sapporo" и заканчивая галопирующим дуэтом "The Secret He Had Missed", представляющим собой диалог между валлийскими братом и сестрой Огастусом и Гвен Джон; через возвышенное созерцание "Diapause" к "Happy Bored Alone" — стоическому принятию желаемого за действительное. Manic Street Preachers — валлийская рок-группа, основанная в 1986 году под названием «Betty Blue» в небольшом шахтёрском городке Блэквуд на юге Уэльса. Начинали выступать как панк-группа, однако вскоре перешли к рок-музыке. Группа отличается политизированностью текстов песен и заявлений музыкантов — и является одним из важнейших культурных феноменов Великобритании на протяжении последних 35 лет.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398954318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
The Ultra Vivid Lament
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Still Snowing in Sapporo, Orwellian, The Secret He Had Missed (Feat. Julia Cumming), Quest for Ancient Colour, Don’t Let the Night Divide Us, Diapause, Complicated illusions, Into the Waves of Love, Blank Diary Entry (Feat. Mark Lanegan), Happy Bored Alone, Afterending
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первым синглом альбома стал 'Orwellian' — классический для Manic Street Preachers трек, объединяющий проникновенный вокал с каскадной и чопорной мелодией. «Этот трек рассказывает о борьбе за смысл, о стирании контекста в де***ах и о преобладающем чувстве конфликта и сепарации, вызванного цифровыми платформами. Все это ведет к вечному состоянию культурной войны», — рассказали Manic Street Preachers. — «Как и многие другие песни на альбоме, Orwellian была написана на фортепиано Джеймсом Дином Брэдфилдом. В музыкальном плане она перекликается с ABBA, величественной игрой Алана Ранкина в Associates и песней Talk Talk "It's My Life" с гитарным соло Линдси Бакингема. На наш взгляд, это идеальное звуковое и лирическое вступление к "The Ultra Vivid Lament"». Одиннадцать треков "The Ultra Vivid Lament" идеально сочетают в себе самоанализ, тихую ярость и возвышенные, неотразимые мелодии. Эти элементы присутствуют во всех треках, начиная с открывающего эмбиентного гула "Snowing In Sapporo" и заканчивая галопирующим дуэтом "The Secret He Had Missed", представляющим собой диалог между валлийскими братом и сестрой Огастусом и Гвен Джон; через возвышенное созерцание "Diapause" к "Happy Bored Alone" — стоическому принятию желаемого за действительное. Manic Street Preachers — валлийская рок-группа, основанная в 1986 году под названием «Betty Blue» в небольшом шахтёрском городке Блэквуд на юге Уэльса. Начинали выступать как панк-группа, однако вскоре перешли к рок-музыке. Группа отличается политизированностью текстов песен и заявлений музыкантов — и является одним из важнейших культурных феноменов Великобритании на протяжении последних 35 лет.
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Доставка
Отзывы


Manic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954318) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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