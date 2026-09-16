Area 21 - Greatest Hits (coloured) (0050087496371) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Area 21
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
В наличии
Код товара: 711966
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1 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087496371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Area 21
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
House
Трек-лист
21, La La La, Pogo, No Angel, Lovin' Every Minute, Mona Lisa, Own The Night, Followers, Human, All I Need, Time Machine, Going Home
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Area 21 - Greatest Hits (coloured) (0050087496371) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 21, La La La, Pogo, No Angel, Lovin' Every Minute, Mona Lisa, Own The Night, Followers, Human, All I Need, Time Machine, Going Home
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087496371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Area 21
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
House
Трек-лист
21, La La La, Pogo, No Angel, Lovin' Every Minute, Mona Lisa, Own The Night, Followers, Human, All I Need, Time Machine, Going Home
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 21, La La La, Pogo, No Angel, Lovin' Every Minute, Mona Lisa, Own The Night, Followers, Human, All I Need, Time Machine, Going Home
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Area 21 - Greatest Hits (coloured) (0050087496371) виниловая пластинка – стоимость товара 1790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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