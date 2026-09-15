Cute Is What We Aim For - The Same Old Blood Rush With A New Touch (coloured) (0075678645624) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cute Is What We Aim For
Альбом (сингл)
The Same Old Blood Rush With A New Touch
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
В наличии
Код товара: 500491
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678645624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cute Is What We Aim For
Альбом (сингл)
The Same Old Blood Rush With A New Touch
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Living, There's A Class For This, Finger Twist & Split, Risque, Sweat The Battle Before The Battle Sweats You, The Fourth Drink Instinct, Talk, The Curse Of Curves, I Put The 'Metro' In Metronome, Lyrical Lies, Moan, Teasing To Please (Left Strong Side)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FBR25
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cute Is What We Aim For - The Same Old Blood Rush With A New Touch (coloured) (0075678645624) виниловая пластинка
Новое лимитированное переиздание на серебристом виниле альбома "The Same Old Blood Rush With A New Touch" 2006 года, американской рок-группы Cute Is What We Aim For, посвященное 25-летию лейбла Fueled By Ramen. Same Old Blood Rush with a New Touch - дебютный студийный альбом американской рок-группы Cute Is What We Aim For. После образования группы в начале 2005 года они разместили демо-записи на Myspace и PureVolume. Эти демо вскоре привлекли внимание звукозаписывающих компаний. Спустя некоторое время группе позвонил со-основатель Fueled By Ramen Джон Яник, с которым группа подписала контракт в ноябре тогоже года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678645624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cute Is What We Aim For
Альбом (сингл)
The Same Old Blood Rush With A New Touch
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Living, There's A Class For This, Finger Twist & Split, Risque, Sweat The Battle Before The Battle Sweats You, The Fourth Drink Instinct, Talk, The Curse Of Curves, I Put The 'Metro' In Metronome, Lyrical Lies, Moan, Teasing To Please (Left Strong Side)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
FBR25
Страна производитель
США
Новое лимитированное переиздание на серебристом виниле альбома "The Same Old Blood Rush With A New Touch" 2006 года, американской рок-группы Cute Is What We Aim For, посвященное 25-летию лейбла Fueled By Ramen. Same Old Blood Rush with a New Touch - дебютный студийный альбом американской рок-группы Cute Is What We Aim For. После образования группы в начале 2005 года они разместили демо-записи на Myspace и PureVolume. Эти демо вскоре привлекли внимание звукозаписывающих компаний. Спустя некоторое время группе позвонил со-основатель Fueled By Ramen Джон Яник, с которым группа подписала контракт в ноябре тогоже года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cute Is What We Aim For - The Same Old Blood Rush With A New Touch (coloured) (0075678645624) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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