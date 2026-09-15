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Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка

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Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 1
Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 2
Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 3
Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 4
Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 5
Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 6
Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 7
Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LITTLE MIX
Альбом (сингл)
Between Us
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 1
  • Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 2
  • Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 3
  • Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 4
  • Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 5
  • Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 6
  • Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 7
  • Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399262719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LITTLE MIX
Альбом (сингл)
Between Us
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wings, Dna, Move, Salute - single version, Black magic, Secret love song pt 2, Hair (FEAT. SEAN PAUL), Shout out to my ex, Touch, No more sad songs (FEAT. MACHINE GUN KELLY), Power (FEAT. STORMZY), Reggaeton lento (remix) with cnco, Woman like me (FEAT. NICKI MINAJ), Break up song, Sweet melody, Confetti (FEAT. SAWEETIE), Heartbreak anthem with galantis & david guetta, Kiss my (uh oh) with anne-marie, No, Between us, Love (sweet love), Cut you off, Trash
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка

Between Us - это празднование десятилетия мировых хитов от успешной поп-группы. В прошлом месяце Little Mix отметили 100 недель в официальном топ-10 чарта UK Singles Chart, что стало рекордом для женской группы в истории. Все эти 10 лучших хитов представлены на альбоме, включая их синглы № 1 «Wings», «Black Magic», «Shout Out To My Ex» и «Sweet Melody», а также такие крупные хиты, как «Touch», «Move», «Power», «Salute» и их последний хит «Heartbreak Anthem». Коллекция также будет включать пять совершенно новых сенсационных песен Little Mix, над которыми трио работало в течение последних нескольких месяцев, обновляя их десятилетие хит-парадов. Перри говорит: «Мы не можем поверить, что прошло 10 лет. Время пролетело, и, оглядываясь назад, мы сделали так много, чем очень гордимся». Джейд добавляет: «Будет здорово, если все наши большие хиты как группы впервые будут записаны на одном альбоме в честь 10-летия Little Mix. Треки также показывают, насколько мы выросли как артисты от «Wings» к «Heartbreak Anthem». Ли-Энн говорит: «Мы также очень рады выпустить пять новых песен Little Mix, которые мы создаем. Мы не можем дождаться, когда наши фанаты услышат новые треки, над которыми мы работаем. Мы надеемся, что они полюбят их так же сильно, как и мы!»

Отзывы о товаре Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399262719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LITTLE MIX
Альбом (сингл)
Between Us
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wings, Dna, Move, Salute - single version, Black magic, Secret love song pt 2, Hair (FEAT. SEAN PAUL), Shout out to my ex, Touch, No more sad songs (FEAT. MACHINE GUN KELLY), Power (FEAT. STORMZY), Reggaeton lento (remix) with cnco, Woman like me (FEAT. NICKI MINAJ), Break up song, Sweet melody, Confetti (FEAT. SAWEETIE), Heartbreak anthem with galantis & david guetta, Kiss my (uh oh) with anne-marie, No, Between us, Love (sweet love), Cut you off, Trash
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Between Us - это празднование десятилетия мировых хитов от успешной поп-группы. В прошлом месяце Little Mix отметили 100 недель в официальном топ-10 чарта UK Singles Chart, что стало рекордом для женской группы в истории. Все эти 10 лучших хитов представлены на альбоме, включая их синглы № 1 «Wings», «Black Magic», «Shout Out To My Ex» и «Sweet Melody», а также такие крупные хиты, как «Touch», «Move», «Power», «Salute» и их последний хит «Heartbreak Anthem». Коллекция также будет включать пять совершенно новых сенсационных песен Little Mix, над которыми трио работало в течение последних нескольких месяцев, обновляя их десятилетие хит-парадов. Перри говорит: «Мы не можем поверить, что прошло 10 лет. Время пролетело, и, оглядываясь назад, мы сделали так много, чем очень гордимся». Джейд добавляет: «Будет здорово, если все наши большие хиты как группы впервые будут записаны на одном альбоме в честь 10-летия Little Mix. Треки также показывают, насколько мы выросли как артисты от «Wings» к «Heartbreak Anthem». Ли-Энн говорит: «Мы также очень рады выпустить пять новых песен Little Mix, которые мы создаем. Мы не можем дождаться, когда наши фанаты услышат новые треки, над которыми мы работаем. Мы надеемся, что они полюбят их так же сильно, как и мы!»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Little Mix - Between Us (0194399262719) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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