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Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка

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Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 1
Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 2
Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 3
Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 4
Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 5
Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 6
Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Nuovi Eroi
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 1
  • Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 2
  • Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 3
  • Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 4
  • Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 5
  • Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 6
  • Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399052716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Nuovi Eroi
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Un Cuore Con Le Ali, Un Nuovo Amore, E Mi Ribello, Fuggo Dal Nulla, Con Gli Occhi Di Un Bambino, Lacrime Di Gioventu, Emozione Dopo Emozione, Adesso Tu, Nuovi Eroi
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка

Итальянская версия. Невероятно что этому замечательному альбому 35 лет! Это абсолютная классика и одна из жемчужин дискографии Рамазотти. Как и в предыдущих релизах кампании, издание включает недавно переработанный звук, доступный в высоком разрешении. Новый виниловый релиз содержит тот же список треков, что и оригинальный винил. Nuovi eroi — второй студийный альбом итальянского певца и композитора Эроса Рамазотти, выпущенный в 1986 году. Сингл «Adesso tu» из этого альбома выиграл в 1986 году конкурс Сан-Ремо. Песня возглавила хит-парады Италии, Австрии и Швейцарии. Это первый из одиннадцати последующих студийных альбомов Рамазотти, который занял первое место в итальянских чартах — в 2009 году альбом «Ali e radici» побил этот рекорд. Тираж проданных копий альбома в Италии составил около 700,000 экземпляров.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399052716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Nuovi Eroi
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Un Cuore Con Le Ali, Un Nuovo Amore, E Mi Ribello, Fuggo Dal Nulla, Con Gli Occhi Di Un Bambino, Lacrime Di Gioventu, Emozione Dopo Emozione, Adesso Tu, Nuovi Eroi
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Итальянская версия. Невероятно что этому замечательному альбому 35 лет! Это абсолютная классика и одна из жемчужин дискографии Рамазотти. Как и в предыдущих релизах кампании, издание включает недавно переработанный звук, доступный в высоком разрешении. Новый виниловый релиз содержит тот же список треков, что и оригинальный винил. Nuovi eroi — второй студийный альбом итальянского певца и композитора Эроса Рамазотти, выпущенный в 1986 году. Сингл «Adesso tu» из этого альбома выиграл в 1986 году конкурс Сан-Ремо. Песня возглавила хит-парады Италии, Австрии и Швейцарии. Это первый из одиннадцати последующих студийных альбомов Рамазотти, который занял первое место в итальянских чартах — в 2009 году альбом «Ali e radici» побил этот рекорд. Тираж проданных копий альбома в Италии составил около 700,000 экземпляров.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi (coloured) (0194399052716) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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