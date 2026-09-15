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Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка

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Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка - фото 1
Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка - фото 2
Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Emmylou Harris
Альбом (сингл)
Ramble In Music City: The Lost Concert
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка - фото 1
  • Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка - фото 2
  • Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500602
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597917437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Emmylou Harris
Альбом (сингл)
Ramble In Music City: The Lost Concert
Жанр
Кантри
Трек-лист
Roses in the Snow (Live), Even Cowgirls Get the Blues (Live), Beneath Still Waters (Live), If I Could Only Win Your Love (Live), Amarillo (Live), The Other Life (Live), If I Needed You (Live), Two More Bottles of Wine (Live), Mystery Train (Live), My Songbird (Live), Wayfaring Stranger (Live), Green Pastures (Live), Blue Kentucky Girl (Live), Hello Stranger (Live), Remington Ride (Live), One of These Days (Live), The Boxer (Live), Born to Run (Live), The Price I Pay (Live), Sweet Dreams (Live),
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка

Ранее не известный концерт 1990 года знаменитой американской фолк-певицы Эммилу Харрис и ее группы the Nash Ramblers. Ramble in Music City: The Lost Concert включает состоявшийся в Нэшвилле в 1990 году дебют звездного акустического состава - Сэм Буш, Рой Хаски-младший, Ларри Атамануик, Эл Перкинс, Джон Рэндалл Стюарт - в Нэшвилле, в Tennessee Performing Arts Center. Концерт был записан и отложен до сих пор, когда, более 30 лет спустя, его откопали для первого выпуска. В набор вошли совершенно разные песни из нашумевшего концертного альбома The Nash Ramblers, "At the Ryman", с музыкой А.П. Картера, Родни Кроуэлла, Рут Фрэнкс, братьев Лувинов, Дока Помуса, Пола Саймона, Таунса Ван Зандта и самой Харрис. Услышав запись, Харрис была вновь поражена универсальностью и виртуозностью группы. Она и the Ramblers слушали, смеялись и восхищались музыкой, созданной в необыкновенную ночь, о которой многие из них забыли.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597917437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Emmylou Harris
Альбом (сингл)
Ramble In Music City: The Lost Concert
Жанр
Кантри
Трек-лист
Roses in the Snow (Live), Even Cowgirls Get the Blues (Live), Beneath Still Waters (Live), If I Could Only Win Your Love (Live), Amarillo (Live), The Other Life (Live), If I Needed You (Live), Two More Bottles of Wine (Live), Mystery Train (Live), My Songbird (Live), Wayfaring Stranger (Live), Green Pastures (Live), Blue Kentucky Girl (Live), Hello Stranger (Live), Remington Ride (Live), One of These Days (Live), The Boxer (Live), Born to Run (Live), The Price I Pay (Live), Sweet Dreams (Live),
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ранее не известный концерт 1990 года знаменитой американской фолк-певицы Эммилу Харрис и ее группы the Nash Ramblers. Ramble in Music City: The Lost Concert включает состоявшийся в Нэшвилле в 1990 году дебют звездного акустического состава - Сэм Буш, Рой Хаски-младший, Ларри Атамануик, Эл Перкинс, Джон Рэндалл Стюарт - в Нэшвилле, в Tennessee Performing Arts Center. Концерт был записан и отложен до сих пор, когда, более 30 лет спустя, его откопали для первого выпуска. В набор вошли совершенно разные песни из нашумевшего концертного альбома The Nash Ramblers, "At the Ryman", с музыкой А.П. Картера, Родни Кроуэлла, Рут Фрэнкс, братьев Лувинов, Дока Помуса, Пола Саймона, Таунса Ван Зандта и самой Харрис. Услышав запись, Харрис была вновь поражена универсальностью и виртуозностью группы. Она и the Ramblers слушали, смеялись и восхищались музыкой, созданной в необыкновенную ночь, о которой многие из них забыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка - стоимость товара 1790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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