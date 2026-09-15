Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Emmylou Harris - Ramble In Music City: The Lost Concert (0075597917437) виниловая пластинка
Ранее не известный концерт 1990 года знаменитой американской фолк-певицы Эммилу Харрис и ее группы the Nash Ramblers. Ramble in Music City: The Lost Concert включает состоявшийся в Нэшвилле в 1990 году дебют звездного акустического состава - Сэм Буш, Рой Хаски-младший, Ларри Атамануик, Эл Перкинс, Джон Рэндалл Стюарт - в Нэшвилле, в Tennessee Performing Arts Center. Концерт был записан и отложен до сих пор, когда, более 30 лет спустя, его откопали для первого выпуска. В набор вошли совершенно разные песни из нашумевшего концертного альбома The Nash Ramblers, "At the Ryman", с музыкой А.П. Картера, Родни Кроуэлла, Рут Фрэнкс, братьев Лувинов, Дока Помуса, Пола Саймона, Таунса Ван Зандта и самой Харрис. Услышав запись, Харрис была вновь поражена универсальностью и виртуозностью группы. Она и the Ramblers слушали, смеялись и восхищались музыкой, созданной в необыкновенную ночь, о которой многие из них забыли.
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