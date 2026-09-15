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Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка

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Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка - фото 1
Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка - фото 2
Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка - фото 3
Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка - фото 4
Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dead Lord
Альбом (сингл)
Dystopia
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка - фото 1
  • Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка - фото 2
  • Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка - фото 3
  • Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка - фото 4
  • Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399777312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dead Lord
Альбом (сингл)
Dystopia
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dystopia, Sleeping My Day Away, Ace In The Hole, Hands Down, Moonchild, I Staden Som Aldrig Slumrar Till
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка

Новый EP шведской рок-группы Dead Lord. «Dystopia EP» включает 6 рок-треков, в том числе кое-что ранее не изданное! Кавер-версии «Sleeping My Day Away» (D-A-D) и «Ace In The Hole» (Winterhawk) - это недавно записанные версии, которые помогут Dead Lord продолжить восхождение на рок-олимп! Кроме того, EP содержит «Hands Down» (кавер на трек Джона "Moon" Мартина), «Moonchild» (кавер на трек Рори Галлахера) и «I staden som aldrig slumrar till» (шведская версия трека «Letter From Allen St.»). Эти треки были представлены только в лимитированном издании альбома "Surrender", и теперь они впервые доступны на виниле. Заглавный трек «Dystopia» (последний трек на «Surrender») был слишком хорош, чтобы не уделить ему особое внимание. Следовательно, EP фокусируется на этом треке, который позже получит официальное видео. EP будет доступен гп 12-дюймовом 180-граммовом виниле.

Отзывы о товаре Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399777312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dead Lord
Альбом (сингл)
Dystopia
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dystopia, Sleeping My Day Away, Ace In The Hole, Hands Down, Moonchild, I Staden Som Aldrig Slumrar Till
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый EP шведской рок-группы Dead Lord. «Dystopia EP» включает 6 рок-треков, в том числе кое-что ранее не изданное! Кавер-версии «Sleeping My Day Away» (D-A-D) и «Ace In The Hole» (Winterhawk) - это недавно записанные версии, которые помогут Dead Lord продолжить восхождение на рок-олимп! Кроме того, EP содержит «Hands Down» (кавер на трек Джона "Moon" Мартина), «Moonchild» (кавер на трек Рори Галлахера) и «I staden som aldrig slumrar till» (шведская версия трека «Letter From Allen St.»). Эти треки были представлены только в лимитированном издании альбома "Surrender", и теперь они впервые доступны на виниле. Заглавный трек «Dystopia» (последний трек на «Surrender») был слишком хорош, чтобы не уделить ему особое внимание. Следовательно, EP фокусируется на этом треке, который позже получит официальное видео. EP будет доступен гп 12-дюймовом 180-граммовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка - купить по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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