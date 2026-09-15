Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка
Новый EP шведской рок-группы Dead Lord. «Dystopia EP» включает 6 рок-треков, в том числе кое-что ранее не изданное! Кавер-версии «Sleeping My Day Away» (D-A-D) и «Ace In The Hole» (Winterhawk) - это недавно записанные версии, которые помогут Dead Lord продолжить восхождение на рок-олимп! Кроме того, EP содержит «Hands Down» (кавер на трек Джона "Moon" Мартина), «Moonchild» (кавер на трек Рори Галлахера) и «I staden som aldrig slumrar till» (шведская версия трека «Letter From Allen St.»). Эти треки были представлены только в лимитированном издании альбома "Surrender", и теперь они впервые доступны на виниле. Заглавный трек «Dystopia» (последний трек на «Surrender») был слишком хорош, чтобы не уделить ему особое внимание. Следовательно, EP фокусируется на этом треке, который позже получит официальное видео. EP будет доступен гп 12-дюймовом 180-граммовом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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